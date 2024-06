Transfermarkt: Prvak bo Anglija, Slovenci za številko

Še dobro, da v nogometu ne šteje zgolj denar. Transfermarkt je na podlagi tržne vrednosti vseh 24 reprezentanc na euru 2024 sestavil simulacijo razpleta evropskega prvenstva v Nemčiji.

Če bodo vsi igralci upravičili svoje cene, se bo prvega evropskega naslova veselila Anglija, ki bo v finalu v Berlinu premagala Portugalsko. Angleži bodo v polfinalu izločili Francoze, Portugalci pa sosede iz Španije.

V četrtfinalu bi bile tudi Belgija, Nizozemska, Italija in Nemčija, ki bi svojo pot končala s tekmo proti Španiji. Iz skupinskega dela bi se v izločilne boje boje prebili še Danska, Srbija, Škotska, Ukrajina, Hrvaška, Turčija, Avstrija in Švica.

Slovenci imajo svojo računico. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Slovenija? Ob vrnitvi na EP po 24 letih bi zasedla zadnje mesto v skupini C. Bodo Jan Oblak, Benjamin Šeško in drugi demantirali nemško spletno stran in si zvišali vrednost delnic? Selektor Matjaž Kek ima svojo računico.

Euro 2024 bosta nocoj v Münchnu odprli Nemčija in Škotska, Slovenija bo prvo tekmo odigrala v nedeljo v Stuttgartu proti Danski.