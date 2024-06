Josip Iličić si izmisli nekaj, česar ne morejo predvideti tudi Angeleži

V nadaljevanju preberite:

Milan Miklavič je bil v prvem selektorskem mandatu Matjaža Keka njegov sodelavec in pomočnik, s katerim je lahko uveljavljal svoje zamisli in jih dopolnjeval z njegovimi. Njuno sodelovanje je Sloveniji prineslo drugo svetovno prvenstvo in prvo zmago na velikih tekmovanjih. Pred eurom je razkril tudi svoje poglede o slovenski reprezentanci, ki je ni mogoče primerjati z »njegovo« afriško. Toda je optimist. Zakaj? Nekdanji uspešen klubski trener je odkril tudi, kdo bi lahko presenetil, v kakšni vlogi vidi Josipa Iličića, zakaj je pomembna zdravje in mentalna moč.