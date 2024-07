Angleži na uglajenost in oliko dajo veliko, a so neotesanci

Prav veliko simpatij angleški nogometaši na evropskem prvenstvu v Nemčiji nimajo med svojimi privrženci, še manj med drugimi. Za sloves preplačanih arogantnežev skrbijo tudi s svojimi potezami.

Po dvoboju osmine finala proti Slovaški v Gelsenkirchnu, v katerem so v zadnjem trenutku ušli izpadu (2:1), sta se v središču pozornosti znašla rešitelj Jude Bellingham in ne prav razpoloženi zvezni igralec Declan Rice.

Prvi, ki je z nespoštovanjem tekmecev med predvajanjem himne ujezil tudi slovenske nogometaše, je svoj gol proslavil z neprimerno gesto. Ko je šel mimo slovaški klopi za rezervne igralce, je tekmecem pokazal na svoje razkošje med nogama.

Potem se je Realov zvezdnik opravičeval, da je šlo za šalo, namenjeno prijateljem, ki so bili na tribuni.

Drugi, Arsenalov as, ni imel prijaznega odhoda z igrišča. Sporekel se je s slovaškim selektorjem, Italijanom Francescom Calzono. Namenil mu je nekaj sočnih izrazov, med njimi tudi povezanih z Italijanovo pričesko (plešavostjo), zaradi katerih so morali posredovati igralci. Italijan je odrinil Rica, še bolj tesno soočenje so preprečili igralci.