Slovenci so odkrili najbolj varovani portugalski skriti biser

Najboljši igralec doslej najbolj razburljive tekme osmine finala na evropskem prvenstvu in prve, ki so jo odločili strele z bele točke, je bil portugalski vratar Diogo Costa. Tudi to pove veliko o tem, kako se je razpletala zgodovinska tekma v Frankfurtu, kjer so Slovenci favoriziranim Portugalcem z junaško predstavo, srčnostjo, bojevitostjo in tudi taktično brezhibnostjo dobesedno »pili kri« Cristianu Ronaldu in »selecau«.

»Bil je povsem na drugi ravni. Odziv, ko se je soočil iz oči v oči s Šeškom, je bil neverjeten. Potem je še trikrat ubranil enajstmetrovko,« se tudi selektor Roberto Martinez lahko zahvali 24-letniku iz Porta in vratarju tamkajšnjega velikana, da se je Portugalska izognila polomu in največji senzaciji na evropskem prvenstvu. Španec na portugalski klopi je šel še dlje. »Diogo Costa je, mislim, največja portugalska skrivnost, najbolj skrita skrivnost v evropskem nogometu. In pojavil se je,« je povedal 50-letni strokovnjak, ki ga v petkovem četrtfinalu čaka na papirju težji tekmec, kot je bila Slovenija, Francija.

»Diogo Costa nas je rešil in popeljal v četrtfinale,« je priznal tudi zvezdnik Manchester Cityja Bernardo Silva. Nepričakovani junak ni skrival čustev, v solzah sreče je končal tekmo.

Diogo Costa je z obrambo prvenstva postal portugalski junak, slovenski napadalec Benjamin Šeško pa slovenski osmoljenec. FOTO: Heiko Becker/Reuters

»Ubijam se, ko treniram in verjamem vase ... To so težke tekme. Dolgo časa se nisem dotaknil žoge, osredotočil sem se le na to, da bi izkoristil priložnost, ko bi jo imel. Zato sem porabil vse moči. Vesel sem, ker lahko pomagam moštvu. To zmago želim posvetiti svoji družini, ki je moja opora,« se je 24-letni portugalski heroj zavedal, kaj se mu je posrečilo na največjem tekmovanju in se dotaknil še trenutka, ki je odločil zmagovalca, dvoboja iz oči v oči z Benjaminom Šeškom.

»Vedno pravim, da m takšne obrambe še dodatno motivirajo za trening in da verjamem vase,« je povedal 186 cm visoki fant, rojen v Švici v Rothristu. in vzgojen v slavni Portovi akademiji..