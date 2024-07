Na tnalu Romuni in Slovaki, pozabili na »poštene« Skandinavce

V nadaljevanju preberite:

Bi bilo treba evropsko prvenstvo v nogometu razširiti na 32 reprezentanc, torej na osem več kot doslej? To kampanjo so sprožili v nekaterih resda redkih evropskih medijih, potem ko smo v Nemčiji videli dramatičen finiš bojev za osmino finala in domnevno nenavadno tekmo med Romunijo in Slovaško (1:1), v kateri naj bi šlo za dogovorjen tip dvoboja.

»Potem ko je Uefa razširila euro 2016 na 24 reprezentanc, se je pojavila možnost za temačne razplete tekem na evropskih prvenstvih. Obstaja sum, da je bilo tako tudi med Romuni in Slovaki,« je denimo zapisal urednik nemškega medija Kicker Jörn Petersen. Dodaja, da je kratko potegnila Madžarska, ki je bila tri dni »prepričana« o osmini finala, nato pa sta ji najprej pokvarili načrte Romunija in Slovaška, nato še Gruzija, ki je senzacionalno premagala Portugalsko.

Če bi res prišlo do širitve turnirja, se to ne bi zgodilo prvič. Potem ko so do leta 1976 tekmovale po štiri ekipe, je euro 1980 premogel osem reprezentanc, ta turnir bi že lahko imenovali prvo pravo evropsko prvenstvo. Potem ko je padel berlinski zid, se je pojavilo več novih močnih ekip in logično je bilo, da pride do širitve – euro 1996 je štel 16 ekip, euro 2016 pa 24, kolikor jih poznamo še danes.