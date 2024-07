Navijači, na Kongresnem trgu tekme z junaki ni mogoče izgubiti

Slovenski nogometaši, ki so v ponedeljek v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji šele po izvajanju enajstmetrovk izgubili proti Portugalski, se bodo po zgodovinskem dosežku danes ob 18. uri svojim privržencem za podporo zahvalili na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sprejema na Brniku ne bo, je danes sporočila Nogometna zveza Slovenije.

Prvotno je bil sprejem za nogometaše v Ljubljani načrtovan ob 20. uri, po novem pa bo tako že ob 18. uri.

»Reprezentanca se v popoldanskih urah vrača v Slovenijo. Sprejema na Brniku ne bo, pozivamo pa vse navijače, da se vidimo na Kongresnem trgu,« so še sporočili z NZS.

Slovenski navijači so v vseh mestih, kjer Slovenija igrala tekme evropskega prvenstva, pričarali izvrstno vzdušje, na stadionih pa večkrat preglasili tekmece in so bili tudi velik razlog za uspeh nogometašev. Vsako tekmo si je v Nemčiji ogledalo več tisoč Slovencev.