Slovenija je včeraj po porazu tekme s Portugalsko končala z nastopi na evropskem prvenstvu. Več kot 120 minut so favorizirani Portugalci potrebovali, da so v osmini finala evropskega prvenstva izločili slovensko reprezentanco in še to šele po streljanju enajstmetrovk. Kekova ekipa je z odlično borbeno predstavo v solze spravila tudi Cristiana Ronalda. A če Slovenci celotno ekipo vidijo kot junaško, so imeli Portugalci sinoči zgolj enega heroja, odmeva tudi v svetovnih medijih.

Portugalski mediji so na celotno mučenje pozabili takoj ob prvi zgrešeni enajstmetrovki Slovenije. Po naslednjih dveh pa se je v državi na zahodu Evrope rodil nov junak.

Junak tekme: Costa

»Portugalska v četrtfinalu EP zaradi rokavic Dioga Coste. Vratar je v 115. minuti poskrbel za nemogoče, zaustavil tudi vse strele v enajstmetrovkah proti Sloveniji. Neverjetni junak v večeru, ko je ekipi znova spodletelo v napadu,« se je glasil dolg naslov portugalskega časopisa Publico.

A niso bili edini, ki so hvalili tamkajšnjega vratarja. »Diogo Costa si je obrisal solze: Portugalska trpi, a zmaguje po kazenskih strelih in je v četrtfinalu eura 2024,« so zapisali pri Correio da Manhi ter dodali: »Na Diogovem hrbtu: Portugalska je žalostno jokala, a na koncu so bile solze drugačne.«

Podobno so se vratarju zahvaljevali tudi športni časniki na Portugalskem. »Pomagajte nam, sveti Diogo! Solze veselja! Ronaldo je jokal, Diogo Costa rešil Portugalsko z obrambo vseh enajstmetrovk,« je zapisal Iol.

Costa je bil glavna tema tudi pri A Boli (»Veličastna sanjska noč Dioga Coste«) in O Jogi (»Diogo Costa ubranil tri kazenske strele in Portugalska je v četrtfinalu EP«).

Diogo Costa. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Ronaldove solze

O zmagi Portugalske, kjer so odločale enajstmetrovke, so pisali tudi drugi tuji mediji. BBC je v naslovu ob zmagi Portugalske zapisal: »Odrešitev za objokanega Ronalda na zadnjem euru«. Kot navajajo, je 39-letni Christiano Ronaldo sprva dosegel dno, ko je mislil, da je že vsega konec. »Tudi najmočnejši ljudje imajo slabe dneve. Bil sem na dnu, ko me je ekipa najbolj potrebovala,« je zatem dejal Ronaldo, preden se je znova razjokal.

»Žalost na začetku je veselje na koncu. To je nogomet. Nerazložljivi trenutki. Počutim se žalostnega in srečnega hkrati. A pomembno je, da uživamo. Ekipa je opravila izjemno delo. Borili smo se do konca in mislim, da smo si zmago zaslužili«. Ronaldo je potočil še več solz, a to so bile solze čistega veselja in olajšanja.

Guardian pa je po tekmi zapisal: »Portugalska in Ronaldo sta ubranila ugled, Costino junaštvo pa je potopilo Slovenijo«. Zapisali so, »da se Ronaldo ne otepa odgovornosti in da se je z izvajanjem in zadetkom prve enajstmetrovke oddolžil, ker v podaljšku ni zadel strela s točke, ki ga je veličastno ubranil Jan Oblak.« Potem pa so več pozornosti namenili portugalskemu vratarju, ki je bil »nedvomni junak, saj je uspel tri izjemne obrambe«.

Če bi Šeško zadel v 115. minuti, bi igrala druga pesem

Hrvaški portal 24sata je v več ločenih prispevkih pisal o dramatičnem izpadu z eura, med drugim so v prispevku z naslovom Potrti Kek: Slovenci, upam, da smo vas vsaj malo razveselili citirali slovenskega selektorja Matjaža Keka, ki je po tekmi dejal, da kljub zgodovinskemu uspehu ne moreš slaviti po porazu, da pa je v grenkobi veliko sladkega.

»Ko izgubiš po enajstmetrovkah, moraš biti žalosten. Porazov se ne slavi. Treba je razumeti napake teh igralcev, čez dva meseca nas čaka liga narodov,« je dejal Kek. Med drugim so na portalu zapisali tudi, da če bi Benjamin Šeško zadel v 115. minuti, bi se pela druga pesem ... Kljub temu največji slovenski uspeh na Euru ostaja uvrstitev v osmino finala. In bilo je tako blizu novemu zgodovinskemu podvigu slovenske reprezentance.

Na portalu Index.hr so zapisali, da lahko Slovenci zapustijo evropsko prvenstvo zadovoljni. »Odigrali so štiri tekme in v rednem delu na vsaki zmagali neodločeno.« Med drugim so se razpisali tudi o Costi, ki je ubranil strele slovenskih nogometašev, v naslovu so izpostavili: Je to najboljša igra vratarja v zgodovini evropskih prvenstev?

Navijači. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sportal.blic.rs je prav tako pisal o izjemnem vratarju Costi. Zapisali so, da to ni bil večer Christiana Ronalda, ki bi se zlahka končal bolj tragično po enajstmetrovki v 104. minuti. A vse to ni imelo pomena po zaslugi Dioga Coste.

Če so v tujih medijih tako na strani Portugalske na piedestal postavili le enega igralca oziroma vratarja Costo, pa so pri nas pohvale letele na celotno ekipo in selektorja Matjaža Keka.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Čestitke slovenskim nogometašem so letele na družbenem omrežju X, kjer se je oglasil prvi zvezdnik slovenske košarke Luka Dončić: »Glave gor fantje! Vsaka čas!!«. »Bravo za borbo, Slovenija je ponosna!« pa so se oglasili pri Košarkarski zvezi Slovenije, »Bravo, fantje!« pa pri odbojkarski zvezi.

»Dragi fantje, poklon. Slovenija je ponosna na vas! Čestitke za izjemno borbo do zadnjega!« so zapisali na profilu vlade Republike Slovenije.

Čestitala je tudi predsednica Republike Nataša Pirc Musar: »PONOS. To je beseda večera in Eura 2024. Fantje, hvala za izjemen turnir, kjer ste dokazali kako #srcebije. Domov prihajate z dvignjeno glavo in z združeno podporo Slovenk in Slovencev, ki smo z vami dihali na vseh stadionih, na trgih slovenskih mest in pred malimi ekrani. Čestitke in srečno v naslednjih izzivih.«

Premier Robert Golob, ki si je včeraj v živo ogledal tekmo, je svoje navdušenje in naraščanje napetosti med tekmo delil na instagram storijih, ob koncu tekme pa je zapisal »Ponos, Slovenija«.