Španci v Stuttgart prihajajo kot naoljen stroj

Po še eni imenitni in prepričljivi predstavi so Španci že najresnejši kandidati za naslov evropskega prvaka. Toda v petkovem četrtfinalu v Stuttgartu jih čakajo gostitelji turnirja Nemci. Španija je bila najprepričljivejša v dosedanjem delu eura in je proti Gruzincem nanizala že četrto zmago ter uprizorila igro, začinjeno s strašljivo statistiko. Gruzinska vrata so Španci obstreljevali z vseh strani, sprožili kar 36 strelov (Gruzinci le štiri), in 72 odstotkov igre držali žogo v svojih nogah. Zbrali so 823 podaj s 94-odstotno uspešnostjo (772), tekmeci so bili pri 281 podajah in 229 uspešnih (81 %).

Selektor Luis de la Fuente, ki je bil selektor španske selekcije do 21 let na evropskem prvenstvu v Sloveniji in na Madžarskem leta 2021, je, odkar je marca lansko leto prevzel »Furijo«, na 18 tekmah vselej izbral drugačno enajsterico. V 19. tekmi je z začetno enajsterico proti Gruzincem potrdil, da je bil dvoboj skupinskega dela proti Italiji (1:0) v službi četrtfinalnega. Prvič je izbral istih enajst. Španska strokovna javnost hvali selektorja tudi z vlogo Fabina Ruiza, ki velja za enega od ključnih igralcev za preobrazbo Špancev v učinkovito in nepremagljivo reprezentanco.