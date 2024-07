Uefa svari pred nakupom nezakonitih vstopnic

Evropska nogometna zveza (Uefa) vnovič svari navijače pred nakupom ilegalnih vstopnic za ogled evropskega prvenstva v Nemčiji. Te kljub uvedenim pravnim postopkom in izrečenim odločbam še vedno prodajajo različni spletni ponudniki. Uefa je že pred začetkom prvenstva stornirala skoraj deset tisoč vstopnic, zdaj je številka še bistveno večja. Ponudba na trgu pa še vedno obstaja, tudi denimo za četrtfinalno tekmo med gostitelji Nemci in Španci, pri čemer so se cene za vstopnice drastično povečale, tudi do desetkrat.

Uefa se je boja s preprodajalci vstopnic lotila z digitalnimi vstopnicami, ki jih je moč potrditi le v posebni aplikaciji. Prenos na druge osebe tehnično ni zahteven, preprodaja pa je strogo prepovedana. »Odločitev za uvedbo digitalnih vstopnic je bila sprejeta iz več razlogov. Med drugim tako zmanjšujemo možnost ponarejanja vstopnic. Omogoča pa tudi jasno sledenje vstopnicam ter omogoča njihovo razveljavitev, če se kupci ne držijo zapisanih poslovnih pogojev,« so še pojasnili pri Uefi.

Jutri se bosta ob 18.00 pomerila Španija in Nemčiji. V večernem terminu bosta igrali še Portugalska in Francija. FOTO: Lluis Gene/AFP

Na Uefi poudarjajo, da je bil edini možen nakup vstopnic preko njihovih prodajnih kanalov. Cene pa so bile pri tem pred turnirjem jasno določene (60 do 700 evrov). Edina možnost v zadnjem trenutku je prav tako nakup vstopnic preko Uefe, v kolikor pride do vračila.

Četrtfinalni obračuni evropskega prvenstva se začnejo jutri, prvi bosta igrali Španija in Nemčija ob 18.00 v Stuttgartu.