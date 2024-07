Ronaldovi sestri ogorčeni: Veste, kaj to pomeni? Pojma nimate!

Fotografije objokanega Cristiana Ronalda med tekmo osmine finala na evropskem prvenstvu proti slovenski nogometni reprezentanci so v trenutku obkrožile svet. Medtem ko so se mnogi posmehovali čustvenemu izbruhu portugalskega superzvezdnika po zapravljeni enajstmetrovki, ki jo je sijajno ubranil Jan Oblak, sta ga med drugimi odločno podprli sestri Elma in Katia Aveiro.

»V tistem trenutku je na velikem zaslonu pokazalo našo mater, ki je zelo trpela skoraj vse življenje. Veste, kaj to pomeni? Pojma nimate! Tega nihče ne bo nikoli izvedel. Ne gre le za nogomet, slavo in denar,« sta Elma in Katia Aveiro na svojih družbenih omrežjih zapisali pod posnetek jokajočega brata, ki je bil v drugo natančnejši. V »loteriji«, kakor tudi pravijo strelom z bele točke, je Ronaldo z mojstrskim strelom spravil žogo za Oblakov hrbet in popeljal Portugalsko v vodstvo.

Za Sport TV je 39-letni as z Madeire je po tekmi povedal: »Tudi najmočnejši imajo kdaj slabe dneve. Bil sem potolčen in potrt. Bom drugič govoril o tem, zdaj ne morem,« je prekinil intervju, nakar si je vzel čas za na smrt bolnega štiriletnega Awarja ter ga razveselil s podpisi in skupno fotografijo.

O tem, kaj je bil dejansko razlog za neutolažljiv jok portugalskega rekorderja, so mnogi le ugibali, nekateri pa so ga našli tudi v njegovem težkem otroštvu. Oče Dinis Aveiro, ki je leta 2005 umrl pri 51 letih, je bil alkoholik, družina revna. »Oče je bil skoraj vsak dan pijan, tako da ga nisem imel zares priložnost spoznati. Nisva imela niti enega resnega pogovora ...« je nekoč zaupal Ronaldo.