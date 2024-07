Za dva prvaka že drevi konec sanj o naslovu

V nadaljevanju preberite:

Prvi četrtfinalni tekmi evropskega prvenstva v nogometu bi bili lahko tudi finalni. Nekaj deset milijonov navijačev bo danes oči in ušesa usmerilo v Stuttgart in Hamburg. Za prvo polfinalno vozovnico se bosta pomerila gostiteljica prvenstva Nemčija in najprepričljivejša na letošnjem »meisterschaftu« Španija. Druga bo imela tudi kanček slovenskega pridiha – Francija bo proti Portugalski, lahko bi bila tudi Slovenija, poravnavala račune iz »championnat d'Europe« iz leta 2016. Vse štiri reprezentance sodijo v najožji krog favoritov in so skupaj osvojile devet naslovov celinskega prvaka.

Euro 2008 je bilo prelomno za Španijo in njen pohod na svetovni vrh, letošnji bi lahko bil prelomen za Nemčijo. Za vrnitev v svetovni vrh, kjer je že desetletje, od naslova svetovnega prvaka v Braziliji, ni več. Španija je takrat na »germanskih«, avstrijskih tleh, zrušila »Elf«. Obe velesili sta zdaj v vlogi reprezentanc, ki bi se radi vrnili v vrh ali nanj.

Jan Oblak in drugi Slovenci so Cristiana Ronalda spravili, najprej do solz razočaranja in obupa, potem pa še do solz najsrečnejšega moža na svetu. Veliko močnejši in boljši Francozi najslavnejšemu Portugalcu, in še eni svetovni legendi Pepeju (oba sta bila tudi evropska prvaka pred osmimi leti, a Ronaldo je tri četrtine finalne tekme izpustil zaradi poškodbe), lahko pripravijo boleče slovo. To bi bil labodji spev za enega od največjih v zgodovini.