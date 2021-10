Evrogol Alabe odprl pot Realu do nove zmage na clasicu

Po tem, ko je Barcelona v prvem polčasu imela pobudo, je David Alaba z mojstrovino poskrbel za vodstvo Madridčanov po prvih 45 minutah. V drugem delu tekme je Real zaigral bolje, a nobena ekipa ni imela večjih priložnosti, na koncu pa je tekmo po protinapadu odločil Lucas Vazquez. Da je bila pot domov za katalonske ljubitelje nogometa vsaj malce manj boleča, je v zadnjem napadu poskrbel Sergio Agüero, ki se je razveselil prvega gola v dresu Barcelone.

Real Madrid si po šesti zmagi z dvajsetimi osvojenimi točkami deli prvo mesto z Real Sociedadom in Sevillo, Barcelona pa ostaja pri 15 točkah. To je bil 247. el clasico. Real Madrid ima zdaj 99 zmag in 412 golov, Barcelona je ostala pri 96 zmagah in 402 golih, 52 tekem pa se je končalo z remijem. Hkrati je to četrto zaporedno slavje Real Madrida na el clasicih; nazadnje se je to zgodilo leta 1965.

Drugi derbi kola bo danes ob 21. uri med Atletico Madridom Jana Oblaka in vodilnim Real Sociedadom. Sevilla se je nepričakovano namučila s predzadnjo ekipo tekmovanja Levantejem. Čeprav je na začetku drugega polčasa povedla s 4:1, je vse do konca trepetala za tri točke. Gostje so do 61. minute znižali zaostanek na 4:3, tri minute kasneje je Sevilla znova zadela za 5:3, in v zaključku uprizorili niz nevarnih akcij, ki se na srečo domačih niso končale z zadetkom.