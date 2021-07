Fabregasov nasvet Angležem: Chiellini in Bonucci sovražita takšne žoge

Španci večkrat izkoristili prostor

Vezist AS Monaca in nekdanji španski reprezentantdobro ve, kako lahko škoduješ italijanski reprezentanci. Katalonec je začel finale eura 2012, v katerem je Španija v Kijevu povozila Italijo s 4:0. Prevlada takratnih svetovnih in evropskih prvakov je bila celo tolikšna, da je kapetansodnikom v zadnjih minutah večkrat dejal, da naj vendar ne podaljšujejo tekme in pokažejo nekaj spoštovanja do poklapanih tekmecev.intakrat sicer nista tvorila tandema v osrčju obrambe, kjer je Bonucci igral z, Chiellini pa je kot levi bočni branilec zdržal le do 21. minute, ko je pri zaostanku z 0:1 zahteval menjavo.Italijo so Španci v podobnem slogu nadigrali tudi na letošnjem evropskem prvenstvu, a v konici napada niso imeli tako zanesljivega strelca, kot so bili to nekoč... Toda Angleži imajo, s katerim bosta imela Chiellini in Bonucci veliko dela, je opozoril Fabregas, ki se je v članskem nogometu na Otoku uveljavil v vrstah londonskega Arsenala, naslove pa nato osvajal tudi z mestnim tekmecem Chelseajem.»Rada (Bonucci in Chiellini, op. a.) bereta igro, sovražita pa žoge za hrbet. Zato menim, da bo Raheem Sterling spet izredno pomemben s svojo hitrostjo, še posebej, če mu uspe prodreti med obema bočnima branilcema,« je opazil 34-letni vezist, ki pravi, da so lahko gledalci to videli že med dvobojem polfinala: »Le poglejte gol Alvara Morate ali pa priložnost Mikela Oyarzabala. Za italijansko obrambo so majhni prostori in ko nekdo pride za branilce, potem morajo teči nazaj.«inso nogometaši, ki po Fabregasovem mnenju lahko prebijejo tudi pregovorno čvrsto italijansko obrambo, ki je na tem prvenstvu sicer prejela tri gole, po enega na vsaki tekmi izločilnih bojev, medtem ko je angleški čuvaj mrežeprvič klonil šele ob zmagi v polfinalu nad Dansko (2:1).»Ta odkrivanja (za hrbtom, op. a.) so močna plat Anglije, saj imajo odlične podajalce v zadnji tretjini igrišča, kot so Mason Mount, pa tudi Harry Kane, ko pride po žogo, tu sta še Jack Grealish in Phil Foden,« je svoji drugi domovini na dušo popihal nogometaš iz katalonskega ribiškega mesta Arenys de Mar.