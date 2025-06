Znana sodba za očeta olimpijskega prvaka, ki je bil obtožen zlorabe otrok

Norveška športna pravljica, ki je leta navduševala javnost s podobo predane, a ekscentrične družine Ingebrigtsen, je dobila sodni epilog. V ponedeljek je na okrožnem sodišču v Sandnesu padla razsodba v primeru, ki je razdelil narod: Gjert Ingebrigtsen, 59-letni oče in arhitekt izjemnih uspehov svojih sinov, je bil obsojen za eno dejanje nasilja, a hkrati oproščen vseh ostalih, mnogo hujših obtožb o sistematični zlorabi. Saga, polna obtožb, družinskih razkolov in javnih pričevanj, se je tako zaključila s sodbo, ki po mnenju mnogih nima zmagovalcev in pušča globoke rane v nekoč neločljivi družini.

Sodišče je Gjerta Ingebrigtsena spoznalo za krivega napada na svojo hčerko Ingrid, za kar mu je izreklo pogojno zaporno kazen v trajanju 15 dni. Kot poroča AP, mu je naložilo tudi plačilo odškodnine v višini 10.000 norveških kron (približno 930 evrov). Ta kazen je bistveno nižja od tiste, ki jo je zahtevalo tožilstvo; po poročanju BBC so zanj predlagali dveinpolletno zaporno kazen zaradi domnevnega »režima fizičnega in verbalnega nasilja«, ki je menda trajal več kot desetletje.

Jakob Ingebrigtsen na sodišču, kjer je pričal o letih, ki jih je po njegovih besedah zaznamovalo očetovo nasilje. FOTO: Carina Johansen/Reuters

Edina točka, po kateri je bil Ingebrigtsen obsojen, se nanaša na incident iz januarja leta 2022. Gjert je takrat 15-letno hčerko Ingrid med prepirom z mokro brisačo udaril po obrazu. Ta dogodek je bil očitno kaplja čez rob. Ingrid je po incidentu zapustila družinski dom in se preselila k bratu Henriku, kjer je nastala tudi fotografija rdečice na njenem obrazu, ki je kasneje služila kot dokaz na sodišču.

Sodišče je v obrazložitvi poudarilo, da je bila »Ingridina razlaga bistveno okrepljena z drugimi dokazi«. Na njeno verodostojnost kaže tudi dejstvo, da ji je oče naslednji dan poslal sporočilo, v katerem je globoko obžaloval dogodek in zapisal, da potrebuje strokovno pomoč. Hči je kasneje dejala, da se ji je oče v sporočilu opravičil le zato, da je povzdignil glas, ne pa tudi za udarec.

Kljub temu pa sodišče ni sledilo tožilstvu pri ostalih, mnogo resnejših obtožbah, ki so se nanašale predvsem na sina Jakoba Ingebrigtsena, dvakratnega olimpijskega prvaka. Oprostilna sodba temelji na pravnem načelu »utemeljenega dvoma«. Kot poroča BBC, je sodišče v svoji 31-stranski razsodbi pojasnilo, da dokazi ne podpirajo trditev o nenehnem ozračju strahu.

Sodniki so pregledali ure posnetkov iz slavne dokumentarne serije Team Ingebrigtsen in zvočne posnetke prepirov ter ugotovili, da Jakob na njih »ne kaže znakov strahu ali podrejenosti«. Nasprotno, »postavil se je zase in se zoperstavil očetovemu verbalnemu nasilju«, piše v sodbi. Dodaten razlog za dvom so bila tudi nasprotujoča si pričevanja znotraj same družine, saj so, kot poroča Guardian, nekateri družinski člani stopili na očetovo stran. Tudi zunanji opazovalci, od šolskih prijateljev do televizijskih ekip, ki so družino spremljali leta, niso potrdili, da bi v družini vladal strah.

Jakob je bil eden od treh bratov, ki so v odmevni kolumni prvi javno spregovorili o očetovi nasilni plati. FOTO: Phil Noble/Reuters

Zgodba družine Ingebrigtsen je postala javna last prav zaradi omenjene dokumentarne serije, ki je Norvežane spremenila v navdušene opazovalce njihovega življenja. A podoba predane, trdo delujoče, a ekscentrične družine je začela razpadati leta 2022, ko so sinovi prekinili profesionalno sodelovanje z očetom. Leto kasneje so v odmevni kolumni za norveški časnik VG javno spregovorili o tem, da jih je oče vzgajal s »fizičnim nasiljem in grožnjami«, in ga opisali kot »zelo agresivnega in nadzorovalnega«.

Odzivi na razsodbo kažejo na globok razkol. Odvetnik Gjerta Ingebrigtsena John Christian Elden je v izjavi za medije poudaril: »Odločilni dejavnik v sklepu sodišča je bil, da ni bilo dokazov, da bi Gjert Ingebrigtsen pri svojih otrocih ustvarjal nenehen strah.« Dodal je, da »ta primer nima zmagovalcev« in da njegov klient upa, da bo nekega dne spet lahko vzpostavil odnos s svojo družino.

Podoba predane, trdo delujoče, a ekscentrične družine je dokončno razpadla. FOTO: Lise Aserud/AFP

Popolnoma drugače razmišlja odvetnica Jakoba Ingebrigtsena Mette Yvonne Larsen, ki je odločitev za medije označila za »zelo čudno«. »Opišeš nasilje, verjamejo ti, pa vendar ni obsojen. A Jakob je osredotočen na prihodnost. Rane so tukaj in potrebovale bodo čas, da se zacelijo,« je dejala in dodala pomembno misel: »Zdaj so svobodni od nekoga, ki jih je obvladoval in nadzoroval.«

Jakob se je na razplet odzval z zgovorno tišino in eno samo, a močno simbolno gesto. Kmalu po razsodbi je na svojem profilu na instagramu objavil fotografijo s svojo hčerko in zapisal, da je njegov najpomembnejši življenjski cilj, da ga bo hči »ljubila in spoštovala zaradi vzgoje«.

Rane, ki jih je pustil razkol v družini, se bodo celile še dolgo po koncu sodnega procesa. FOTO: Lise Aserud/Reuters

Medtem drama dobiva nadaljevanje tudi na atletski stezi – Gjert Ingebrigtsen namreč zdaj trenira največjega Jakobovega domačega tekmeca, Narveja Giljeja Nordåsa.

Tožilstvo ima na voljo še 14 dni za morebitno pritožbo, kar pomeni, da ta mračna zgodba morda še ni povsem končana.