Zagorelo v enem od vrtcev na Viču, otroke varno evakuirali

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so jih danes zjutraj nekaj pred osmo uro obvestili o požaru v enem od vzgojno-varstvenih ustanov na območju Viča. Po doslej znanih podatkih je šlo za manjši požar, ki je že pogašen, so še zapisali v sporočilu za javnost na PU Ljubljana.

Po poročanju portala N1 naj bi zagorelo v kuhinji enega od vrtcev.

Varnost otrok, ki so bili napoteni iz stavbe, ni ogrožena, prav tako v dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Konec januarja letos je zagorelo v stavbi Dijaškega doma Ivana Cankarja na Poljanski cesti v Ljubljani. V obsežnem požaru je bilo poškodovanih več dijakov, enajst so jih prepeljali v UKC Ljubljana, trije so bili huje poškodovani. Dijaški dom so tedaj odprli nekaj dni po požaru.