Liverpool do zmage v Madridu, PSG prek Messija zlomil Leipzig

Nogometna Evropa se je po reprezentančnih nastopih v kvalifikacijah za katarski mundial 2022 vrnila k mednarodni klubski sceni. Za uvod v teden prestižne lige prvakov pa sta gostujoči moštvi v Bruggeu in Istanbulu zelo prepričljivo opravili svojo nalogo.

Festival Angležev v Belgiji in Portugalcev v Turčiji

Manchestrski stroj Pepa Guardiole je bil vrhunski, tradicionalno čvrstim Belgijcem ni dal dihati, že ob polčasu vodil z 2:0, to vodstvo do sredine drugega dela še podvojil, domačemu Bruggeu pa dovolil častni gol 10 minut pred koncem. A to še ni bilo vse v izvedbi angleških prvakov: Riyad Marez se je v 84. minuti podpisal pod končni izid 5:1 za City.

Nogometaši Manchester Cityja (na fotografiji v akciji Raheem Sterling) so bili za belgijske prvake neustavljivi. FOTO: Yves Herman/Reuters

Bolj izenačen boj je bilo pričakovati v Vodafone Parku v Istanbulu, kjer je bil med akterji tudi Slovenec. Tekmo domačega Bešiktaša in Sportinga iz Lizbone je namreč sodil Slavko Vinčič. In tako kot vsi na štadionu je videl silno premoč gostov, ki so se ob koncu veselili zmage s 4:1 – že ob polčasu je bilo 3:1 –, že razmerje strelov pa je jasno razgrinjalo, kdo je bil aktivnejši – 20:9 za Sporting.

Keita je z mojstrovino povečal vodstvo Liverpoola na dva gola razlike. FOTO: Javier Soriano/Afp

FOTO: Sergio Perez/Reuters

Nogometaši Leipziga so prišli do preobrata, nato pa zapravili priložnost za zmago. FOTO: Franck Fife/Afp

Messi je dosegel dva zadetka na Parku Princev. FOTO: Franck Fife/Afp

