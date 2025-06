Fifa preiskuje rasistični škandal v ZDA

Iz Mednarodne nogometne zveze (Fife) so sporočili, da so na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA sprožili uradno preiskavo. V središču dogajanja se je znašel argentinski nogometaš Gustavo Cabral, član mehiške Pachuce, ki se sooča z resnimi obtožbami o rasističnih pripombah proti nemškemu reprezentantu v dresu madridskega Reala, Antoniu Rüdigerju. Incident je vrgel senco na sicer bleščeč nogometni dogodek in znova odprl razpravo o enem najbolj perečih problemov sodobnega športa.

Do domnevnega rasističnega ispada je prišlo proti koncu napete nedeljske tekme v Charlottu, v kateri je španski velikan zmagal s 3:1. Po burni izmenjavi besed med igralcema je bil Rüdiger vidno ogorčen, zato je takoj pristopil do brazilskega sodnika Ramona Abattija Abela in mu prijavil žalitev. Sodnik je, kot narekuje protokol, resnost situacije potrdil s takojšnjim prikazom znaka za rasizem, s čimer je uradno zabeležil incident.

Mednarodna nogometna zveza preiskuje, ali je Gustavo Cabral res rasistično užalil Antonia Rüdigerja ali pa je šlo za napačno razumljeno frazo. FOTO: Richard Pelham/AFP

Po tekmi je devetintridesetletni Cabral odločno zanikal, da bi nemškega nogometaša žalil na rasni osnovi. Kot poroča medijska hiša CNN, Argentinec trdi, da so bile njegove besede napačno interpretirane. Rüdigerja naj bi poimenoval »strahopetec«, pri čemer je uporabil špansko frazo, ki zveni podobno rasistični žalitvi.

Kljub temu so se v taboru španskega kluba odzvali brezkompromisno in stopili v bran svojemu igralcu. Novi strateg na klopi Reala, Xabi Alonso, je v izjavi poudaril, da v nogometu za takšna dejanja ne sme biti prostora. Izpostavil je stališče kluba, ko je dejal, da »v nogometu ne sme biti nobene tolerance pri tovrstnih zadevah. Če se je to zgodilo, potem morajo biti sprejeti tudi ustrezni ukrepi. Gre za nedopustno dejanje in povsem verjamemo Antoniu, kar nam je rekel.«

Argentinski nogometaš Gustavo Cabral zanika rasistične opazke proti nemškemu zvezdniku, medtem ko njegov klub zahteva stroge ukrepe. FOTO: Susana Vera/Reuters

Preiskava, ki so jo sprožili pri Fifi, bo tako pod budnim očesom celotne nogometne javnosti. Ne preiskuje namreč zgolj enega verbalnega dvoboja, temveč ponovno preizprašuje učinkovitost mehanizmov za boj proti rasizmu, ki ostaja trdovratna težava na nogometnih zelenicah po vsem svetu.