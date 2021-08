Finale nogometnega EP krivo za visok porast okužb s koronavirusom

Med 350.000 ljudmi v Silverstonu zgolj okoli 250 novookuženih

Kot hrvaška tiskovna agencija Hina povzema britanski Reuters, je Angleška zdravstvena agencija (PHE) je zapisala, da je bilo 11. julija na Wembleyju 2295 ljudi na štadionu verjetno že okuženih, na tekmi sami pa naj bi se jih potencialno okužilo še 3404.Skupaj si je tekmo, ki so jo po izvajanju enajstmetrovk dobili Italijani, ogledalo 67.000 gledalcev. Zanimanje je bilo izjemno, saj je Anglija prvič po letu 1996 igrala v finalu velikega nogometnega tekmovanja.»Finale Eura je bil superširiteljski dogodek,« so davi zapisali pri časniku Times. »Finale Eura je bil enkraten dogodek in ne gre verjeti, da bomo na prihodnjih imeli takšen porast okužb,« pa časnik povzema namestnico direktorja PHE. »A podatki nam kažejo, kako hitro se ob tesnem stiku lahko širi virus. Za vse nas mora biti to tudi svarilo, da se previdno vračamo v normalno življenje,« je še dejala.Tekmo so sicer zaznamovali tudi nekateri incidenti z navijači: več sto jih je brez preverjanja dokazil nasilno vstopilo na štadion, kjer se je verjetno zbralo precej več ljudi kot je zapisano v uradnih dokumentih.Pri PHE dodajajo, da na drugih športnih dogodkih v Angliji niso zabeležili širjenja okužb z virusom, ki bi presegal običajno širjenje. Formulo 1 si je v Silverstonu denimo v treh dneh ogledalo 350.000 ljudi, kar je bil največji dogodek v zadnjih 18 mesecih, oblasti pa so tam zabeležile »le« 585 okuženih, 343 naj bi jih okuženih na dirko že prišlo. Wimbledon je v 14 dneh obiskalo 300.000 ljubiteljev tenisa, zabeležili pa so 881 primerov okužb.»Dokazali smo, da lahko organiziramo množične športne in kulturne dogodke, najbolj pomembno pa je, da ljudje kljub gneči ostanejo previdni,« pa je podatke pospremil britanski minister za kulturo, ki je vse privržence športa in glasbe pozval tudi, naj se cepijo proti covidu-19.