Flakus Bosilj v Hellas Verono

Slovenski nogometaš David Flakus Bosilj, ki je doslej igral za Aluminij, bo kariero nadaljeval v Italiji. Kot je danes sporočil klub iz Kidričevega, se bo devetnajstletnik po 62 nastopih v članskem moštvu rdeče-belih preselil k italijanskemu prvoligašu Hellas Verona. Flakus Bosilj je v Kidričevo prišel v sezoni 2016/17 in v sezoni 2018/19 še kot kadet debitiral v članski ekipi. Skupno je za člansko ekipo Aluminija zbral 57 prvenstvenih in pet pokalnih nastopov ter dosegel osem zadetkov.



»Zahvalil bi se za vso podporo, odkar sem prišel v Kidričevo, za vse težke in lepe trenutke, ki sem jih tukaj preživel. Gre za nov korak v moji karieri, življenju. Zavedam se, da je napredovanje potrebno, zato tudi odločitev za selitev v Verono,« je ob prestopu dejal Flakus Bosilj. »Prestop v klub elitne serie A je za klub iz Kidričevega izjemen dosežek. David si je s svojo vnemo na treningih, željo po dokazovanju in napredovanju zaslužil ta prestop in je lahko zgled vsem drugim članom našega kluba. V nadaljevanju njegove nogometne poti mu želimo, da se bo njegova pot samo strmo vzpenjala, hkrati pa se mu zahvaljujemo za vse, kar je kot član Aluminija naredil za naš klub,« pa je dejal direktor kluba Borut Arlič.

Komentarji: