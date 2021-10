Frankfurtski orli iz Münchna s tremi točkami v svojih krempljih

Dortmund slavil tudi brez Haalanda

insta bila v 32. in 83. minuti arhitekta velike zmage Eintrachta nad Bayernom, ki je sicer v 29. minuti povedel z golom. A sledil je preobrat orlov, ki so sezono sicer začeli vse prej kot prepričljivo in so v Münchnu slavili šele prvo zmago v sezoni za skok na 13. mesto.Poraz Münchenčanov je razveselil njihove prve zasledovalce, dortmundsko Borussio in Freiburg, ki sta se serijskim prvakom približala na le točko zaostanka, Bayer Leverkusen pa lahko Bavarce z zmago na večernem obračunu z Arminio celo ujame. To je prvi poraz za Bayern po zaključku sezone 2020/21, ko so rdeči izgubili eno redkih tekem pod taktirkov Freiburgu, tudi takrat je bil izid 1:2, in seveda prvi poraz na uradnih tekmah pod taktirko Flickovega naslednikaJunak Frankfurta je bil najprej vratar, ki je v drugem polčasu ubranil več nevarnih strelov domačih, potem pa še Kostić, ki je v 83. minuti neodločnost domače obrambe kaznoval z zadetkom za nepričakovano zmago. Za Eintracht je bila nedeljska zmaga prva v Münchnu po kar 21 letih. Mainzu pa je prav tako spodrsnilo. Na tekmi z Unionom iz Berlina, ki je s tretjo zmago v sezoni skočil pod vrh lestvice, so bolje začeli domači, zadel je, toda v drugem polčasu je za popoln preobrat poskrbelz zadetkoma v razmaku le štirih minut.Nogometaši Leipziga so že v soboto premagali Bochum s 3:0. Leipzig se po slabem začetku sezone pobira, z novo visoko zmago je že v zgornjem delu lestvice. Nekdanji slovenski reprezentantje bil v igri do 79. minute, izkazal pa se jez dvema goloma.Wolfsburg je doživel nov poraz, Borussia Mönchengladbach je že po sedmih minutah vodila z 2:0 in na koncu zmagala s 3:1. Dortmundčani so gostili Augsburg in – še vedno brez poškodovanega prvega zvezdnika– zmagali tesno z 2:1. Edina neporažena ekipa v ligi tako ostaja le še Freiburg, ki je v soboto z 2:1 premagal Hertho. Stuttgart je premagal Hoffenheim s 3:1, že v petek pa Köln s 3:1 zadnjeuvrščeno ekipo Greuther Fürth.