Gasperini ne obžaluje svojih odločitev, le podarjene gole

Gian Piero Gasperini ne obžaluje svojih odločitev. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP



Zidane: Ničesar še nismo dosegli

Kapetana Reala Sergio Ramos je zadel z bele točke. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Sinjemodri prepričljivo med osem najboljših

Kevin de Bruyne je bil igralec tekme v Budimpešti. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Torkova povratna dvoboja osmine finala lige prvakov sta prinesla pričakovana razpleta, madridski Real je s skupnim izidom 4:1 izločil Atalanto, Manchester City pa s 4:0 Borussio Mönchengladbach.Nogometaši Atalante tudi na stadionu Alfreda di Stefana niso bili kos aktualnemu španskemu prvaku. Če jih je na domači tekmi presekala hitra izključitev, je tokrat v prvem polčasu hudo napako storil vratar, italijanski predstavnik pa do konca tekme ni ogrozil napredovanja Madridčanov.Številni privrženci Atalante so bili nezadovoljni s taktiko, ki jo je pripravil. Ta se je odločil, da bostaintekmo začela na klopi, od prve minute pa sta bila na zeleniciin, ki je v zaključku dosegel edini gol svoje ekipe.Gasperini je dejal, da ničesar ne obžaluje: »Če bi lahko, bi še enkrat sprejel iste odločitve. Na žalost so prvi zadetek, enajstmetrovka in zadetek s prve tekme ogrozili naše napredovanje, ki bi bilo že tako ali tako zahtevno. Če takole podariš gole, je še težje. Morali bi biti zadovoljni, izločili smo Ajax in napredovali z Liverpoolom. Vseeno smu upali, da bomo bolje igrali na tekmah z Realom,« je dejal Gasperini in nadaljeval: »Duvan je imel v zadnjih tednih težave s pripravljenostjo. Moj načrt je bil, da ohranimo odprto tekmo, si v drugem polčasu pripravimo več priložnosti in imamo nekaj odprtih možnosti še za podaljšek. Bolj kot karkoli drugega obžalujem to, kako smo prejeli gole,« je zaključil trener Atalante.Strelec Luis Muriel je dodal: »Zaradi napake smo prejeli zgoden zadetek in to je močno vplivalo na našo samozavest. Zares je škoda, da smo tekmecem podarili dva gola, to nam je odvzelo veter iz jader,« je slikovito opisal napadalec in zaključil: »Rastemo kot klub in še naprej želimo rasti. Takšne tekme bodo pomagale tako igralcem kot klubu pri razvoju.«Madridski Real se je prvič po sezoni 2017/18 uvrstil v četrtfinale lige prvakov. Trenerje bil zadovoljen: »Bila je dobra tekma, predvsem smo bili dobri v obrambi in ko imamo to čvrstost, vemo, da lahko z žogo naredimo dobre stvari. Tekemci z izjemo priložnosti Zapate niso bili nevarni. Ponavadi si ustvarijo veliko priložnosti, tokrat si jih niso. Dobro smo izgledali in si v seštevku dveh tekem zaslužili napredovanje. A ničesar še nismo dosegli, dolga pot nas čaka tako v ligi prvakov kot v španskem prvenstvu.«Kapetan in strelec drugega golaje razmišljal: »Svoj pristop smo prilagodili nasprotnikom. Nismo vedeli, kaj naj pričakujemo, in kako bodo pritisnili na nas, vendar pa smo hitro prevzeli nadzor s pomočjo igre s tremi branilci. Vedeli smo, da so nasprotniki lahko nevarni s svojo hitrostjo, vendar pa nas niso resneje ogrozili.«Za igralca tekme je bil proglašen hrvaški vezist: »Znova se počutim, kot da sem star 27. Ne oziram se na svojo starost, pomembno je to, kaj storiš na igrišču, in ne to, kar je navedeno v potnem listu. Še vedno sem lačen nastopanja na najvišjem nivoju in vsak dan trdo delam za uresničitev tega. Pomembno je bilo, da smo se po dveh letih vrnili v četrtfinale. V tekmovanju lahko pridemo daleč.«Angleški predstavnik Manchester City je tudi na drugi tekmi z 2:0 premagal Borussio Mönchengladbach.Glavni trener Otočanovje na povratni tekmi igral brez pravega napadalca. Na klopi sta bilain, ki je vstopil šele v 75. minuti.V vlogi lažne devetice je igral, ki je dosegel zadetek in bil proglašen za igralca tekme: »Odličen začetek nam je zelo pomagal. Ko smo dosegli dva gola, smo imeli zadostno prednost. Nadzorovali smo tekmo in imeli v drugem polčasu manj priložnosti, kar pa je razumljivo. Ko se prebijemo naprej, poskušamo z gibanji v nasprotnikov kazenski prostor, pri tem pa uporabimo različne igralce na različnih mestih. Gabriel Jesus in Sergio Agüero poskušata narediti isto, ko sta na zelenici. Tudi ko ju ni, zavzemamo enake položaje in deluje,« je pojasnil Belgijec.Pep Guardiola pa je napredovanje pospremil takole: »Vedno mislim, da je napredovanje zasluženo. Nemogoče je biti konkurenčen, če nimaš 20 igralcev in so vsi zdravi. Zato lahko rotiramo šest oziroma sedem igralcev. Pomembno je biti svež, ne samo fizično, ampak tudi psihično. Že od septembra ali oktobra nismo imeli prostega tedna.«