Gianni Infantino nagaja Aleksandru Čeferinu

Direktor španskega nogometnega prvenstva La Liga Javier Tebas je obtožil predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina, da prikrito podpira nastanek evropske superlige, ki bi združila največje klube na celini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Fifa se je sicer uradno izrekla proti temu projektu.



Tebas je v pogovoru za AFP Infantina pozval, naj javno zanika, da podpira projekt največjih evropskih klubov za nastanek zaprtega formata tekmovanja, ki bi močno spremenil nogometno krajino v Evropi. Španec namreč trdi, da Infantino spodbuja in celo sodeluje pri tem projektu.



Fifa je na vprašanje o stališču Infantina o projektu superlige izpostavila izjavo krovne zveze in celinskih zvez z 21.t. m., v kateri so se izrekli proti takšnemu poskusu in zagrozili s posledicami. Infantino je med podpisniki izjave.



Nogometne organizacije na čelu s Fifo so poudarile, da novega tekmovanja ne bodo priznale, vsem klubom in igralcem pa bi prepovedali sodelovanje v tekmovanjih pod njihovim okriljem. Ni pa jasno, ali bi bila takšna poteza pravno sprejemljiva, še poroča AFP.



»Kot ustanova je Fifa zelo jasno predstavila svoje stališče, vendar Infantino ni Fifa, on je njen predsednik in zato bi moral jasno predstaviti svoje stališče o tem vprašanju,« je dejal Tebas.



Po njegovem dokumenti, ki so pricurljali v javnost, nakazujejo na njegovo sodelovanje pri nastanku projekta. Pri tem je namignil, da si Infantino morda želi zagotoviti položaj v vodstvu nove lige.



O dokumentih, ki pričajo o načrtih za superligo, je prvi v tem mesecu poročal britanski časnik The Times. Po načrtih naj bi liga potekala v obliki turnirja 20-moštev s 15 stalnimi člani. Med njimi naj bi bilo šest največjih angleških klubov ter Real Madrid in Barcelona iz Španije.



Infantino je oktobra lani izjavil, da ga evropska superliga ne zanima, vendar se ni neposredno izjasnil, ali je za ali proti projektu. Pri tem je Tebas napovedal, da se bo opravičil za trditev, da Infantino sodeluje pri tem projektu, če se bo slednji javno izrekel proti superligi.

