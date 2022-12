Gol, gol, gol je Krškega simbol

Konceptualno zasnovano razstavo so pripravili z namenom vzpostavitve dialoga med kulturo in športom ter z muzeološkimi vzgibi odpiranja javnega prostora kar najširši javnosti, so sporočili iz krškega muzeja. Gre tudi za utrjevanje zavesti o pomenu varovanja dediščine na ravni posameznika, hkrati pa so želeli zajeti znanje zunaj muzejskih zidov, so dodali.

Razstava predstavlja zgodovino krškega nogometa od začetkov leta 1922 do današnjih dni. Njen naslov so povzeli po klubski himni, ki jo je pred drugo svetovno vojno napisal Alfred Istenič starejši. Cilj projekta je bila izdelava fizične in digitalne zbirke, ki je nastajala s sodelovanjem domačinov. Lotili pa so se »netradicionalnega raziskovalnega pristopa, ki je omogočil večjo vključenost posameznikov pri iskanju virov, zbiranju gradiva in njegovem tolmačenju«, so pojasnili.

Leto dni so zbirali stare fotografije, dokumentarno gradivo, drese, žoge, nogometne čevlje oz. kopačke, vstopnice za tekme, pokale in navijaške rekvizite. Listali so časopise in se srečevali z nogometaši, trenerji, navijači ter klubskimi predsedniki. Nastala občasna razstava, zbirka predmetov in dokumentarnega gradiva pa »pričajo o bogati nogometni dejavnosti posameznikov in potrjujejo, da je šport pomemben konstitutivni segment življenja v lokalni skupnosti«.

S predmeti in fotografijami bo razstava med drugim prikazala, kako so prvi navdušenci v Krškem igrali nogomet. Kako so iskali zemljišče za igrišče, se na tovornjakih vozili na tekme, in kako dolgo so čakali na prvo slačilnico. Tematsko bo prikazala razvoj nogometne dejavnosti po desetletjih, ženski in mladinski nogomet, nogomet na bližnjem Senovem ter predstavila navijaško skupino Nuclear Power Boys.

Krški nogometni klub je sicer v svoji stoletni zgodovini menjal poimenovanja. Bila so obdobja, ko je bil zelo uspešen, in obdobja, ko je njegova dejavnost nazadovala. Avtorici razstave sta Nina Sotelšek in Anita Radkovič, so še zapisali v Mestnem muzeju Krško. Razstava bo na ogled do konca prihodnjega leta.