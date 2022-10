Goli dežujejo po vsej Evropi, obeta se dramatičen finiš lige prvakov

V nadaljevanju preberite:

Kaj razkriva analiza prvih štirih kol lige prvakov? Veliko izzivov je ostalo najboljšim nogometašem v Evropi in več nepredvidljivih tekem lahko pričakujejo navijači v zadnjih dveh kolih lige prvakov 2022/23. Le pet klubov si je že zagotovilo osmino finala in le trije so ostali brez možnosti zanjo, 24 jih torej bolj ali manj realno še meri na izločilne boje paradnega tekmovanja Uefe. Tudi zato nas 25./26. oktobra in 1./2. novembra čakajo štirje spektakularni večeri. Kdo je zaznamoval vrh po statističnih merilih, kdo so ti nogometaši, komu kaže najbolje v boju za osmino finala?