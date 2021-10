Golobradi najstnik na San Siru igral kot na domačem vrtu

Ne le prihodnost, tudi sedanjost reprezentance

Albertini ga je primerjal s Tottijem Po poročanju španskega radia Cadena SER naj bi Gavi, ko je imel še 16 let, prejel ponudbo neimenovanega angleškega kluba (5 milijonov € za tri leta). Gre za ponudbo, ki je v tej starosti ni mogoče zavrniti, a naj bi talentirani Španec storil ravno to. Pri španskem radiu so dodali, da ima izvrstne vodstvene sposobnosti, na turnirju mlajših selekcij na Tenerifu je denimo z dvem goloma proti večnemu tekmecu Realu popeljal v finale, kjer je Katalonce čakal madridski Atletico. Po tem, ko so jih starši otrok kluba iz prestolnice grobo opsovali, naj bi soigralcem le mirno dejal: »Saj veste, da jih moramo zdaj razbiti?« Barcelona je slavila s 6:1. Njegov agent je nekoč odlični vezist Barce in velikega mestnega tekmeca Espanyola, Ivan de la Peña. Polni hvale na njegov račun so bili tudi italijanski mediji ter nekateri nekdanji nogometaši: Demetrio Albertini, ki je v karieri igral za Milan, Atletico Madrid, Lazio, Atalanto in Barcelono, ga je primerjal z ikono Rome Francescom Tottijem.

»To je bila njegova prva tekma z reprezentanco, a o njem smo že vedeli vse,« je po zmagi v Milanu in uvrstitvi v veliki finale dejal španski selektor. Ta je spet močno utišal svoje kritike, ki jih na Iberskem polotoku nikoli ni manjkalo, potem ko je vezistu Barcelone, šele 17-letnemu, ponudil prvi nastop v članski reprezentanci kar na velikem obračunu lige narodov, ki je predstavljal ponovitev letošnjega polfinala eura 2020.Enrique, ki je pred tekmo dejal, da medijev ne spremlja, saj da ve veliko več o nogometu od večine novinarjev, je sicer priznal, da takšne predstave tako mladih nogometašev (Gavi je imel na dan tekme 17 let in 62 dni) niso nekaj običajnega. Španci so tudi z njegovo pomočjo končali kar 37 tekem dolg nepremagljivi niz Italijanov, v nedeljskem finalu jih čaka zmagovalec četrtkovega večernega obračuna med Belgijo in Francijo v Torinu. Golobradi nogometaš iz okolice Seville, kariero je začel pri andaluzijskem velikanu Betisu, se je k Barci preselil že leta 2015, ko je bil takrat trener članov ravno Enrique. V sredo je podrl rekord španske reprezentance, ki ga je z debijem pri 17 letih in 284 dneh od leta 1936 držal(Athletic Bilbao).»Takšne predstave pri tej starosti niso nekaj običajnega. Je igralec s karakterjem, zavidljivo telesno pripravljenostjo in igra naš slog nogometa. Igra kot da bi bil v šoli ali na domačem vrtu. Veseli me, ko imamo igralca takšne kakovosti in karakterja z nami. Lahko rečemo, da je sedanjost reprezentance, ne zgolj prihodnost,« je bil navdušen Enrique.Nogometaš s polnim imenomje za člansko ekipo Barce debitiral avgusta na ligaški tekmi z Getafejem, španski mediji pa so ga v zadnjih tednih omenjali kot eno redkih svetlih točk ob številnih spodrsljajih ekipe. Nizozemski trener ga je že trikrat uvrstil v začetno postavo, vseh 90 minut pa v dresu katalonskega ponosa še ni preživel na zelenici. 85 minut s tekme proti Italiji je celo njegov rekord v članskem nogometu. Še v minuli sezoni je redno igral za ekipo do 19 let, za B-ekipo, ki tradicionalno služi kot odskočna deska za preboj med člane, pa je lani odigral le dve tekmi, letos pa eno.Enrique zaradi poškodbe tokrat ni vpoklical še enega velikega talenta Barce, 18-letnega, ki je bil med vidnejšimi posamezniki njegove reprezentance na euru 2020, medtem ko je priznal, da je želel s seboj v Italijo vzeti tudi Pedrijevega vrstnika, a se na koncu odločil, da bo bolje, če dobi nekaj počitka. Fati se je po dolgotrajnem okrevanju po operaciji kolenskih vezi septembra v izjemnem slogu vrnil v pogon z golom proti Levanteju, nato pa odigral po 30 minut tudi ob porazih z Benfico v ligi prvakov in z madridskim Atleticom v prvenstvu.