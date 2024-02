Prvi gostje Slovencev bodo severni sosedi

Po žrebu nogometne lige narodov je Evropska nogometna zveza Uefa razkrila tudi spored tekmovanja. Slovenija se bo za začetek skupine B3 v drugem kakovostnem razredu pomerila proti Avstriji doma. Dvoboj bo na sporedu 6. septembra ob 20.45. V prvem krogu bo še dvoboj Kazahstan -– Norveška (16.00).

Slovenija bo v skupini B3 igrala še proti Norveški in Kazahstanu, je v četrtek določil žreb po kongresu Uefe v Parizu.

V drugem krogu bosta 9. septembra tekmi Norveška – Avstrija in Slovenija – Kazahstan (obe 20.45). V tretjem bosta 10. oktobra dvoboja Avstrija – Kazahstan in Norveška – Slovenija (obe 20.45). Tri dni kasneje bo Slovenija v četrtem krogu gostovala v Kazahstanu (15.00), ob 20.45 bo še obračun Avstrije in Norveške.

Peti krog bosta v skupini B3 odprla Kazahstan in Avstrija (16.00), Slovenija pa bo isti dan, 14. novembra, gostila Norveško (20.45). Zadnji krog bo za slovensko skupino na vrsti tri dni kasneje. Tekmi Avstrija – Slovenija in Norveška – Kazahstan se bosta začeli ob 18. uri.

Vsaka ekipa bo tako igrala šest tekem, po tri doma in v gosteh. Tekme skupinskega dela bodo od 5. do 7. septembra, od 8. do 10. septembra, od 10. do 12. oktobra, od 13. do 15. oktobra, od 14. do 16. novembra ter od 17. do 19. novembra.

Izločilne finalne tekme marca prihdnje leto

Poleg slovenske skupine B3 so v skupini B1 še Češka, Ukrajina, Albanija in Gruzija, v B2 Anglija, Finska, Irska in Grčija ter v B4 še Wales, Islandija, Črna gora in Turčija.

V najvišje rangirani ligi A bodo v skupini 1 igrale reprezentance Hrvaške, Portugalske, Poljske ter Škotske, v skupini 2 so Italija, Belgija, Francija in Izrael, v skupini C Nizozemska, Madžarska, Nemčija ter Bosna in Hercegovina, v skupini 4 pa so Španija, Danska, Švica in Srbija.

V tretjem rangu lige narodov so Švedska, Azerbajdžan, Slovaška in Estonija v skupini C1, Romunija, Kosovo, Ciper ter zmagovalec tekme Litva - Gibraltar v C2, Luksemburg, Bolgarija, Severna Irska in Belorusija v C3 ter Armenija, Ferski otoki, Severna Makedonija in Latvija v C4.

V najnižjem rangu D so poraženec tekme Litva - Gibraltar, San Marino in Lihtenštajn v skupini 1 ter Moldavija, Malta in Andora v skupini 2.

Tako imenovani play-off, ki je novost v tekmovanju, bo med 20. in 25. marcem 2025. V njem bodo za obstanek oziroma napredovanje iz ene v drugo ligo tretjeuvrščene ekipe iz lige A igrale proti drugouvrščenim iz lige B, tretjeuvrščene iz lige B proti drugouvrščenim iz lige C, najboljši dve četrtouvrščeni ekipi iz lige C pa proti drugouvrščenima v ligi D.

Zmagovalci skupin v ligah B, C in D sicer avtomatsko napredujejo v ligo višje, najslabši v A, B in C pa padejo v eno ligo nižje.

V ligi A bodo v četrtfinale šle prvo- in drugouvrščene ekipe, štiri zmagovalke se bodo nato merile na zaključnem turnirju, ki bo med 4. in 8. junijem 2025, gostila pa ga bo ena od udeleženk.