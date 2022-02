Gvardiol v obrambi ni Guardiola

Nogometaši münchenskega Bayerna so v zadnji sobotni tekmi 21. kroga nemškega prvenstva premagali Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla s 3:2 in začasno prednost na lestvici spet povečali na devet točk. Druga Borussia Dortmund bo igrala v nedeljo s tretjim Bayerjem iz Leverkusna. Bavarci so imeli težko delo, k trenerju Julianu Nagelsmannu je prišla njegova nekdanja ekipa. Na koncu je bil izid tesen, domači so dvakrat povedli po golih Thomasa Müllerja in Roberta Lewandowskega (en gol so Müllerju zaradi prekrška v napadu tudi razveljavili), a so se gostje dvakrat vrnili.

Najprej je izenačil Andre Silva, na 2:2 pa Christopher Nkunku. Odločitev na Allianz Areni, kjer se je lahko po dolgem času zbralo nekaj več navijačev (10.000), pa je padla v 58. minuti, ko je žogo po predložku Serga Gnabryja v svojo mrežo preusmeril Hrvat Joško Gvardiol. Pri Leipzigu je Kampl igral v prvem polčasu, pred začetkom drugega ga je zamenjal Dominik Szoboszlai.

Danes popoldne so trije klubi iz zgornjega dela lestvice doživeli poraze, ki so jim preprečili, da bi se povsem približali vrhu. Berlinski Union je z 0:2 izgubil z Augsburgom, Freiburg z 0:1 s Kölnom, slednji je zdaj že šesti, Hoffenheim pa proti Mainzu z 0:2. V preostalih popoldanskih tekmah je Stuttgart izgubil z Eintrachtom z 2:3, Arminia Bielefeld in Borussia Mönchengladbach sta igrala 1:1. Že v petek sta Hertha in Bochum igrala 1:1.