Haaland v domačem Leedsu ohranil ritem zbiranja rekordov

Tekma v Leedsu je bila za Erlinga Haalanda nekaj posebnega, saj je norveški nogometni superzvezdnik seveda rojen ravno v tem angleškem mestu, kjer je nekoč igral njegov oče Alf Inge Haaland. V skladu z napovedmi ga je na štadionu Elland Road pričakal izredno topel sprejem, manj gostoljuben pa je bil domači Leeds United na zelenici, saj je obrambo ekipe ameriškega trenerja Jesseja Marscha uspel šele v sodnikovem podaljšku prvega polčasa načeti Cityjev španski vezist Rodri.

Branilci naslova so nato v slabih 20 minutah drugega polčasa dokončali delo, dvakrat pa je udarila naveza Jack Grealish-Haaland, slednji je asistenci angleškega reprezentanca izkoristil v 51. in 64. minuti in se spet z zlatimi črkami vpisal v nogometno zgodovino kot nogometaš, ki mu je najhitreje uspelo doseči 20 golov v premier league – na 14 tekmah in že pred mesecem januarjem.

Nizozemski branilec Pascal Struijk je z golom v 73. minuti sicer prebudil nekaj upanja med navijači na tribunah, a 15. Leeds vendarle ni uspel ogroziti 11. ligaške zmage v sezoni varovancev Pepa Guardiole, ki so se vodilnemu Arsenalu spet približali na pet točk zaostanka.