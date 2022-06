Haalandov gol utišal Beograd, Španci in Portugalci remizirali

Edini zadetek je v Beogradu dosegel zvezdniški napadalec Erling Haaland v 26. minuti. V prvi kakovostni ligi sta se Španija in Portugalska v skupini 2 razšli z 1:1, Čehi pa so v isti skupini doma premagali Švico z 2:1. V slovenski skupini B4 sta obe reprezentanci s severa dosegli zmago. Potem ko sta v Ljubljani za zmago zadela Emil Forsberg (39./11-m) in Dejan Kuluševski (88.), je v Beogradu edini zadetek na tekmi dosegel novi zvezdnik Manchester Cityja Haaland.

To je bil eden od le dveh strelov Norveške v okvir vrat Srbije, ki je imela več od igre, a ni izkoristila svojih priložnosti. Vratar Orjan Nyland je kljub srbski prevladi ostal nepremagan, Norveška pa se je veselila prvega kompleta točk.

V skupini A2 sta se reprezentanci Španije in Portugalske razšli brez zmagovalca z 1:1, zmago pa je dosegla Češka. V Iberskem derbiju je v prvem polčasu Špance v vodstvo popeljal Alvaro Morata v 25. minuti. Izenačil je Ricardo Horta v 82. minuti. Čehi so po zaslugi dveh zadetkov Jana Kuchte premagali Švicarje. Napadalec Lokomotiva iz Moskve je zadel v 11. in 58. minuti, vmes pa je izenačil Noak Okafor (44.).

V ligi B je bil poleg dveh tekem slovenske skupine na sporedu le še obračun v skupini 2 med Izraelom in Islandijo, ki sta remizirala z 2:2. Izraelci so povedli, nato pa so gosti prišli do preobrata, ko je v 53. minuti zadel Arnor Sigurdsson. Točko je domačim priigral Shon Weissman v 84. minuti.

V ligi C so bili obračuni v skupinah 2 in 4. V prvi je izbrana vrsta Kosova v gosteh premagala Ciper z 2:0, Grčija pa je v gosteh premagala Severno Irsko z zadetkom Anastasiosa Bakasetasa. V skupini C4 sta se Bolgarija in Severna Makedonija razšli brez zmagovalca z 1:1, Gruzija pa je s 4:0 premagala Gibraltar. V najnižjem rangu lige narodov je bila Estonija v skupini D2 pričakovano boljša od San Marina z 2:0.

Dvoboji prvega kola lige narodov bodo na sporedu še v petek in soboto.

