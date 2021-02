Handanović: Inter od leta 2012 še ni bil tako lačen uspeha

»Najtežja je vsaka naslednja obramba«

Samir Handanović je bil opazno vesel pomembne zmage v milanskem mestnem derbiju. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Konec tedna so igrali več klasičnih bitk, med njimi sta oživeli mestni rivalstvi v Liverpoolu in Milanu. Prvi derbi je pripadel Evertonu (0:2), drugi Interju (0:3), ki se je dodatno oddaljil od Milana v boju za naslov italijanskega prvaka. V majici črno-modrih je blestel vratarki pri 36 letih hiti proti svoji prvi lovoriki.To je bil fantastičen dan Handanovića, ki je zbral okroglih deset obramb, med njimi šest nevarnih strelov, ki so jih nanizali(15., 38., 47.),(48.),(89.) in(90.). »Sarma« je v odlični formi, Inter je dobil tri zaporedne močne tekme (Fiorentina, Lazio, Milan). Mestnemu rivalu je na vrhu serie A pobegnil na štiri točke prednosti, prvič po letu 2012, ko je Videm zamenjal za Milano, se Handi nasmiha cenjeni »scudetto«.»Opazno smo začeli rasti kot moštvo že v času trenerja(2017-2019, op. a.), enako je pod njegovim naslednikom. Ali je to najmočnejši Inter, kar pomnim? Gotovo je med vsemi ekipami od leta 2012 ta najbolj lačna uspeha,« je po veliki tekmi, med katero je spravljal v obup Zlatana Ibrahimovića, razmišljal Handanović, ki se je leta 2012 iz Vidma preselil v Milano.Nekdanji slovenski reprezentant je odgovoril tudi na vprašanje, katera je (bila) zanj najtežja obramba. »Na to vprašanje je težko odgovoriti. Toda, saj veste, kako pravimo vratarji: najtežja je vsaka naslednja obramba.«Na vprašanje, kaj je največja odlika trenutne ekipe Interja, je Ljubljančan odgovoril: »Veliko odlik nas krasi in veliko dejavnikov je pomembnih za uspeh. Ne gre le za domnevni kolektivni duh., o človeškem značaju in ne le o nogometu. V današnji ekipi Interja, prej morda temu ni bilo tako.«