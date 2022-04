Handanovićev Inter someščanom ne pusti vrha

Nogometaši milanskega Interja so v 34. kolu italijanskega prvenstva gostili Romo in jo premagali s 3:1. S tem so se začasno prebili na vrh lestvice, kjer imajo točko več od AC Milana, ki ga tekma tega kroga čaka v nedeljo. Inter ima sicer še tekmo v dobrem. Inter, pri katerem je Samir Handanović branil vso tekmo, je Romo odpravil z goli Denzela Dumfriesa v 30., Marcela Brozovića v 40. in Lautara Martineza v 52. minuti, Dve podaji je prispeval Hakan Čalhanoglu. Pri Rimljanih se je med strelce vpisal Henrih Mhitarjan v 85. minuti.

Venezia Domna Črnigoja, slednji je igral od 62. minute, je gostila Atalanto, pri kateri v kadru še vedno ni bilo Josipa Iličića. Zasedba iz Bergama pa je vseeno zmagala s 3:1, potem ko so do 63. minute zadeli Mario Pašalić, Duvan Zapata in Luis Muriel. Zapata je sicer ob Ciru Immobileju edini, ki mu je v zadnjih šestih sezonah italijanske lige uspelo v vsaki doseči vsaj deset golov. Je pa svoj pečat pustil tudi Črnigoj, ki je bil edini strelec pri Benečanih, ko je zadel v 80. minuti. To je bil njegov tretji gol sezone. Na prvi današnji tekmi je Torino premagal Spezio z 2:1, za domače je dvakrat zadel srbski zvezni igralec Saša Lukić.

Izidi 34. kola:

danes:

Torino : Spezia 2:1 (1:0)

Venezia : Atalanta 1:3 (0:1)

Inter - Roma 3:1 (2:0)

20.45 Verona : Sampdoria

jutri:

12.30 Salernitana - Fiorentina

15.00 Bologna - Udinese

15.00 Empoli - Napoli

18.00 Genoa - Cagliari

20.45 Lazio - AC Milan

ponedeljek:

20.45 Sassuolo - Juventus