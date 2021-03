Handanovićevi premagali Torino, Kurtićevim prva zmaga po 3 mesecih

Parma dočakala prvo zmago po 3 mesecih

Italijansko prvenstvo, 27. kolo

Najboljše moštvo italijanskega prvenstva Inter je v 27. kolu doseglo jubilejno 20. zmago, potem ko je bilo na gostovanju z 2:1 boljše od Torina.Milančani so se na prvem mestu utrdili s pomočjo udarnih napadalcevin, ki sta v tej sezoni skupaj dosegla že 33 golov.Inter je povedel v 62. minuti, ko je Belgijec Lukaku natančno izvedel enajstmetrovko za svoj 19. zadetek sezone. Torino je izenačil v 70. minuti prek, gostje pa so novo pomembno zmago v boju za naslov prvaka potrdili v 85. minuti, ko je Martinez zadel z glavo.Slovenski vratarje v vratih Interja ustavil dva strela.Pomočnik trenerja pri Interju, ki je zaradi kaznivodil moštvo, je po tekmi povedal: »To je bila ključna zmaga proti ekipi, ki se rada brani in ne prejme veliko zadetkov. Imeli smo srečo, da smo prejeli enajstmetrovko, nato pa dobro reagirali z drugim golom. Romelu in Lautaro imata veliko kvalitet, odlično se dopolnjujeta in žrtvujeta za ekipo,« je pohvalil svoja strelca.Nogometaši Parme so dosegli izjemno pomembno zmago v boju za obstanek, na domači zelenici so premagali Romo z 2:0.Gostitelji so s tem prekinili kar 17 tekem dolg niz brez ligaške zmage. Zadnje so se veselili pred 104 dnevi oziroma 30. novembra lani, ko so premagali Genoo.Slovenski reprezentantje za Parmo igral vso tekmo, za zmago njegovega moštva pa sta zadelav 9. inv 55. minuti iz enajstmetrovke.Torino : Inter 1:2 (Sanabria 70.; Lukaku 62., Martinez 85.)Handanović je branil za InterParma : Roma 2:0 (Mihaila 9., Hernani 55./11m)Kurtić je za Parmo igral vso tekmo