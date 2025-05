Harry Kane le dočakal prvo lovoriko (VIDEO)

Enaintrideset let je čakal Harry Kane, eden najboljših napadalcev zadnjega desetletja, na prvo lovoriko v karieri. Ni je dočakal na igrišču, saj je izpustil zadnjo tekmo v Leipzigu, niti ne na tribuni, saj je Bayern v soboto remiziral (3:3), temveč v lokalu pred televizijo, potem ko Bayer Leverkusen v Freiburgu iztržil le točko (2:2).

Bavarci so tako osvojili 34. naslov nemških prvakov, saj imajo dve tekmi pred koncem osem točk prednosti pred lanskimi prvaki iz Leverkusna. Angleški kapetan Kane si je tekmo v Freiburgu ogledal skupaj s soigralci.

Kane, ki je v karieri odigral več kot 600 tekem in dosegel več kot 400 golov, je na instagramu objavil posnetek, na katerem se veseli skupaj z rojakom Ericom Dierjem, ki bo po sezoni zapustil klub. »Slaviva skupaj, skupaj sva prvaka,« je Kane sporočil svojim 17,3 milijona sledilcem.

Dier je bil deset let član Tottenhama, kjer je bil soigralec Kana.

Kane, najboljši strelec v zgodovini angleške reprezentance, je tudi najboljši strelec bundeslige, v tej sezoni je na 29 tekmah dosegel 24 golov. Mnogi so se naslajali nad podatkom, da še ni ničesar osvojil, a zvezdnik jim je pred mesecem odgovoril: »Vem, da je veliko govora o lovorikah. Če bom osvojil eno, 20 ali nobene, to pri meni ne bo ničesar spremenilo. Vsak dan, ko se zbudim, želim biti boljša oseba, najboljši soigralec, najboljši igralec, kar sem lahko. Čutim, da sem na vrhuncu moči in želim igrati na najvišji ravni, dokler bom lahko.«