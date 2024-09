Razkrili kandidate za zlato žogo, med njimi ni nobenega Slovenca

V Parizu so razkrili imena 30 kandidatk in kandidatov za 68. zlato žogo. Prejmeta jo najboljši nogometaš in nogometašica, ki igrata v Evropi. Razglasitev bo na prireditvi, ki bo v ponedeljek, 28. oktobra, v francoski metropoli. Vodila jo bosta nekdanji napadalec Slonokoščene obale Didier Drogba ter francoska novinarka in voditeljica Sandy Heribert.

Prireditev, ki jo od leta 1956 prireja magazin France Football, sta omenjena vodila tudi v letih 2019, 2021 in 2023. Do leta 1995 je bila zlata žoga namenjena Evropejcem, potem pa je do leta 2007, ko je postala svetovna, vključevala igralce iz vsega sveta, ki so igrali v Evropi. Med letoma 2010 in 2015 je vodstvo revije sklenilo dogovor s Svetovno nogometno zvezo in je nagrada nosila naziv zlata žoga Fife, potem pa se je leta 2016 vrnila v prvotno obliko.

Argentinski zvezdnik Lionel Messi je osvojil rekordnih osem priznanj (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 in 2023), na drugem mestu je s petimi nagradami Portugalec Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Nobenega od njiju ni med letošnjimi nominiranci. Od leta 2018 podeljujejo tudi nagrado za najboljšo nogometašico, dvakrat jo je doslej dobila le Španka Alexia Putellas, članica Barcelone je tudi med letos med kandidatkami.

V zadnjih letih podeljujejo tudi nagrade Kopa za mlade nogometaše do 23 let, ki jo je lani dobil dobil Anglež Jude Bellingham, ta je tudi letos med nominiranci, nagrado Socrates za delovanje na dobrodelnem področju, nagrado za najboljšega strelca Gerda Müllerja, lani jo je dobil norveški zvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland, letos je prav tako še v boju za glavno nagrado, priznanje Leva Jašina za najboljšega vratarja leta in nagrado za najboljši klub.

Kandidati za nogometaša leta:

Jude Bellingham (Anglija, Real Madrid)

Hakan Calhanoglu (Turčija, Inter)

Dani Carvajal (Španija, Real Madrid)

Rúben Dias (Portugalska, Manchester City)

Artem Dovbik (Ukrajina, Dnipro/Girona/Roma)

Phil Foden (Anglija, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Španija, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Norveška, Manchester City)

Mats Hummels (Nemčija, Borussia Dortmund)

Harry Kane (Anglija, Bayern Munich)

Toni Kroos (Nemčija, Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigerija, Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francija, Paris Saint-Germain/Real Madrid)

Martin Oedegaard (Norveška, Arsenal)

Dani Olmo (Španija, Leipzig/Barcelona)

Cole Palmer (Anglija, Manchester City/Chelsea)

Declan Rice (Anglija, Arsenal)

Rodri (Španija, Manchester City)

Antonio Rüdiger (Nemčija, Real Madrid)

Bukayo Saka (Anglija, Arsenal)

William Saliba (Francija, Arsenal)

Federico Valverde (Urugvaj, Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brazilija, Real Madrid)

Vitinha (Portugalska, Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Španija, Athletic Club)

Florian Wirtz (Nemčija, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Švica, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Španija, Barcelona).