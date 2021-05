Hrvaška izdala tiralico za Zoranom Mamićem

Hrvaško notranje ministrstvo je danes objavilo tiralico za nekdanjim trenerjem zagrebškega nogometnega kluba Dinamo Zoranom Mamićem. Tiralica je sledila, potem ko se Mamić do ponedeljka do polnoči ni javil na prestajanje štiri leta in osem mesecev zaporne kazni, ki si jo je prislužil zaradi finančnih malverzacij v Dinamu. Na spletni strani hrvaške policije je ob tiralici objavljena njegova fotografija, policija pa je navedla, da je storil kazniva dejanja zlorabe položaja in pooblastil, ponujanja podkupnine in zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju. Pričakovati je tudi mednarodno tiralico, nato pa tudi evropski nalog za prijetje in predajo Zorana Mamića.



Zoran Mamić se je tako kot njegov brat Zdravko Mamić, ki je bil v isti aferi obtožen na šest let in pol zapora, skril pred hrvaškim pravosodjem v Bosni in Hercegovini. Oba imata poleg hrvaškega tudi državljanstvo BiH. Hrvaško sodišče je prejšnji teden zavrnilo Mamićevo prošnjo, da bi zaporno kazen prestajal v BiH. Krešimir Devčić, tiskovni predstavnik zagrebškega županijskega sodišča, ki je izdalo nalog za tiralico, je za hrvaške medije pojasnil, da morajo na podlagi tiralice organi BiH aretirati Zorana Mamića in odločiti, ali obstajajo zakonski pogoji za njegovo izročitev Hrvaški. Če bodo v Sarajevu zavrnili izročitev ali ga ne bodo prijeli na podlagi evropskega naloga, Mamić ne bo mogel zapustiti BiH, dokler hrvaška zaporna kazen ne bo zastarala, je pojasnil Devčić. BiH praviloma ne izroča svojih državljanov drugim državam.



Hrvaško vrhovno sodišče je 16. marca potrdilo, da so obsojenci – poleg Zorana Mamića še njegov brat, nekdaj dolgoletni prvi mož Dinama Zdravko Mamić, nekdanji glavni direktor in član uprave Dinama Damir Vrbanović ter davkar Milan Pernar – oškodovali zagrebški klub za najmanj 15,3 milijona evrov, državni proračun pa za skoraj 1,6 milijona evrov. Vrbanović in Pernar sta se medtem javila na prestajanje kazni in bosta kmalu začela prestajati svoji kazni.

