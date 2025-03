Gennaro Gattuso in strokovni komentator v ostrem dvoboju zabavala gledalce

Bitka za hrvaškega nogometnega prvaka se je pošteno zakuhala tudi zunaj igrišč. Po kvarnersko-dalmatinskem derbiju na Rujevici, na katerem je Rijeka prepričljivo premagala Hajduk s 3:0 in se zavihtela na vrh lestvice, sta se pred televizijskimi zasloni spopadla Hajdukov trener Gennaro Gattuso in strokovni komentator Max Sport televizije Joško Jeličić. Italijan se na obveznem intervjuju po tekmi ni želel rokovati z Jeličićem. Prepir se je nadaljeval med televizijskim prenosom.

»Ne bom ti dal roke. Preveč govoriš. Igral si nogomet in dobro veš vse. Veliko slabega govoriš, pokazati bi moral več spoštovanja proti drugim ljudem,« je s povišanim tonom Gattuso »napadel« Jeličića v studiu. Jeličić mu je odgovoril, da bi moral tudi on pokazati več spoštovanja proti njemu. Gattuso je pozneje na novinarski konferenci pojasnil svoje dejanje.

»Lahko je govoriti v medijih, ko nima nikogar, in za hrbtom. Najbolj me moti to, da je bil profesionalni nogometaš in ve, kaj se dogaja v tem športu. Ko mi nekdo reče, da sem tujec, me žali. Kaj to pomeni? Da nisem igral nogometa? Da ne sodim tukaj? Naj mi pove v obraz, naj mi pove, da Hajduk igra slabo. Šest, sedem mesecev s sarkastičnimi komentarji uničuje moje igralce. Oni najbolj trpijo. Obnaša se, kot da je osvojil ligo prvakov in svetovno prvenstvo in da je največji trener,« si je dal duška pred sedmo silo vročekrvni svetovni prvak. Jeličić se je odzval bolj umirjeno.

»Odgovoril sem mu, da naj mi ne kaže prsta in naj spoštuje, to kar imamo tukaj in da je tujec. Na koncu mi je rekel, da ne želi pogovora z menoj, če bom na televiziji. Spoštujem ga kot nogometaša in imam pravico povedati, kar vidim. Jaz sem večji privrženec Hajduka kot je on. On mora spoštovati naše gledalce,« je spor iz svojega zornega kota predstavil komentator.

Jadranski derbi sta igrala tudi slovenska reprezentanta. Reški Dejan Petrović vseh 90 minut, splitski Jan Mlakar od 46. minute.