V Splitu noreli navijači, na Poljudu pa se je plesalo po Dinamovih taktih

Hrvaški nogometni derbi v Splitu je, kot je že običajno, imel več polčasov in bitk. Na Poljudu je bil branilec naslova Dinamo boljši in zmagal s 3:1 (Marko Livaja 56.; Ronael Pierre-Gabriel 51., Sandro Kulenović 64., Petar Sučić 101.), s čimer je skočil na vrh lestvice, s katerega ga lahko zvečer spodnese Rijeka, ki bo na Rujevici gostila Gorico. Tudi na Hrvaškem so le še tri tekme do konca, modri pa so bili še pred tremi tekmami v debelem zaostanku sedmih točk za takrat vodilnima Rijeko in Hajdukom.

Splitski obračun navijačev je že pred tekmo zaposlili policijo, po njej pa je bilo podobno bojevito. Policija je soboto zaokrožila s pridržanjem 90 vročekrvnih Hajdukovih privržencev, še 18 več se jih je pod nadzorom znašlo Dinamovih. Zaradi posredovanja policistov, ki so morali uporabiti vsa sredstva za umirjanje že v jutranjih urah zaradi masovnega pretepanja navijaških skupin, je bilo lažje ranjenih 21 policistov.

Zanimivo policijsko poročilo razkriva tudi podatek, da je od Dugopolja v Splitsko-dalmatinski županiji do Splita policija spremljala 357 vozil, od tega 299 osebnih avtomobilov, 56 kombijev, avtobus i motor.

Največji hrvaški derbi je na Poljudu spremljalo 34.000 navijačev, od tega 1800 iz Zagreba.

Po prihodu v Zagreb v jutranjih urah so Dinamovi navijači bučno sprejeli zmagovalce.