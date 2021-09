Ibra priznava, da ni Superman: Poslušal bom svoje telo

Zlatan Ibrahimović je moral izpustiti uvodno preizkušnjo lige prvakov v Liverpoolu, kjer bi ga kot nekdanjega člana Manchester Uniteda gotovo čakal vse prej kot prijateljski sprejem. Tudi brez Ibrahimovića sta evropska velikana na Anfieldu navdušila, po kar treh preobratih pa je slavil domači Liverpool s 3:2.



»Moja pripravljenost? Spremljamo jo iz dneva v dan, to ni nobena skrivnost. Imam težave s tetivami in ne želim tvegati posledic. Želim igrati vso sezono, a nisem Superman. Moja težava je, da delam preveč in da rad trpim. Zdaj pa bom bolj poslušal svoje telo,« je napovedal Ibrahimović, ki ima na voljo še pet tekem v skupinskem delu lige prvakov.

Žoga lige prvakov dvigne adrenalin

»Včeraj (v sredo, op. a.) so številni prvič igrali v ligi prvakov, zdaj pa razumejo, kaj to pomeni in kaj je potrebno, ko igraš tam. Vesel sem za moje soigralce. Spomnim se, da sem v zaključku minule sezone vprašal, koliko jih je igralo v ligi prvakov, roko pa sta dvignila le dva ali trije. Mislil sem, da gre za šalo, a bila je resnica. Žoga lige prvakov ti da drugačno energijo, več adrenalina. Želim si igrati tekme lige prvakov pred polnim San Sirom,« je nadaljeval Ibrahimović.



Zanimivo je tudi njegovo mnenje o projektu superlige, o katerem pravi, da je bila največja napaka ta, da se o njem niso posvetovali z nogometaši.



»Ko je prišel covid, so številni klubi za to plačali, niso mogli računati niti na navijače in niti na pokrovitelje. Klubi, ki so najbolj trpeli, pa so se poskušali hitro pobrati. A nihče ni pomislil, da bi kaj vprašal igralce. Prvo vprašanje bi moralo biti namenjeno nam. Tisti, ki se je tega spomnil, je storil napako, saj sem jaz kot igralec tisti, ki mora na koncu na zelenico,« je nogometne veljake opomnil Ibrahimović.

