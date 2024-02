Tuchlov krvnik bi lahko bil Benjamin Šeško

Prvič po letu 2015 je nemški nogometni velikan Bayern izgubil tri tekme zapored, toda tudi po včerajšnjem porazu pri Bochumu (2:3) se uprava ni odločila odstaviti trenerja Thomasa Tuchla.

Bavarcem, ki lovijo 12. zaporedni naslov v bundesligi, grozi, da bodo ostali brez ene same lovorike prvič po letu 2012. »Počutim se grozno,« je priznal izvršni direktor münchenskega kluba Jan-Christian Dreesen in na vprašanje, ali Tuchel ostaja za krmilom, odvrnil: »Seveda.« Tuchel, ki se je po porazih z Leverkusnom, Laziem in Bochumom znašel pod plazom kritik, verjame, da se bo krivulja obrnila.

»Rezultat ni bil pravičen, premagali smo se sami,« je dejal Tuchel, ki ga v soboto čaka težka tekma z Leipzigom našega asa Benjamina Šeška.

Harry Kane je v Buchumu zapravil nekaj lepih priložnosti in vse več je tistih, ki namigujejo, da angleški kapetan prinaša urok, saj v 12 letih pri Tottenhamu ni osvojil niti ene trofeje.

Bayern zaostaja že osem točk za Leverkusnom, ki ga vodi Xabi Alonso in prav Španca naj bi si želeli na Allianz Areni. Toda Alonsa vidijo tudi kot naslednika Jürgena Kloppa pri Liverpoolu ...