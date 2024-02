Bayern tone vse nižje, Leverkusen še korak bližje naslovu

Nogometaši nemškega prvaka Bayerna so v zadnji tekmi 22. kola nemške lige poglobili krizo zadnjega obdobja. V Bochumu so namreč izgubili z 2:3 in zdaj po popolnem krogu za vodilnim Bayerjem zaostajajo že osem točk. Bayern je v tem koledarskem letu izgubil tri ligaške tekme; a če je sicer boleč poraz z neposrednim tekmecem z vrha lestvice Bayerjem (0:3) za vodstvo in navijače morda še sprejemljiv, pa bosta izgubljeni tekmi z Werderjem (0:1) in današnja z Bochumom verjetno kmalu poskrbeli za kadrovske menjave v klubu.

Bavarci so bili neprepričljivi že v uvodu, a so prek Jamala Musiale vseeno povedli. A je najprej Takuma Asano izenačil, še v prvem polčasu pa je za preobrat poskrbel Keven Schlotterbeck. Težave Bayerna so se povečale v 78. minuti, ko je Dayot Upamecano zakrivil najstrožjo kazen in moral po drugem rumenem kartonu z igrišča. Kevin Stoger je povišal vodstvo na 3:1, v končnici tekme pa oslabljeni Bayern iskal vsaj izenačenje; prvi strelec lige Harry Kane pa je s 25. golom v sezoni zgolj kozmetično popravil slab vtis, zmaga pa je ostala doma.