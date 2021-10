Immobile zelo premičen za Handanovića

Nogometaši Salernitane so v prvi tekmi 8. kroga italijanske lige v gosteh pri Spezii izgubili z 1:2, milanski Inter je s Samirjem Handanovićem gostoval pri Laziu in izgubil z 1:3. Lazio je v Rimu gostil branilca naslova in tretjeuvrščeni Inter. Ta je povedel v 12. minuti, ko je Ivan Perišić unovčil enajstmetrovko, pozneje pa je rimski zasedbi uspel zasuk. Za prvi Interjev poraz sezone so v drugem polčasu zadeli Ciro Immobile, ki je bil uspešen iz enajstmetrovke in je s sedmimi goli prvi strelec lige, Felipe Anderson in Sergej Milinković-Savić.

Salernitano, ki je doživela šesti poraz in je pri dnu lestvice, pa je v dvoboju s Spezio v vodstvo popeljal Nwankwo Simy v 39. minuti. V 51. minuti je domača zasedba izenačila z golom slovaškega napadalca Davida Strelca, zmagoviti gol pa dosegla v 76. minuti, njegov avtor je bil ukrajinski zvezni igralec Viktor Kovalenko. Pri poražencih je Vid Belec branil vso tekmo.

Izidi 8. kroga:

Spezia - Salernitana 2:1 (0:1)

Lazio - Inter Milano 3:1 (0:1)

AC Milan - Hellas Verona (sobota, 20.45)

Cagliari - Sampdoria (nedelja, 12.30)

Genoa - Sassuolo (nedelja, 15.00)

Empoli - Atalanta (nedeja, 15.00)

Udinese - Bologna (nedelja, 15.00)

Napoli - Torino (nedelja, 18.00)

Juventus - Roma (nedelja, 20.45)

Venezia - Fiorentina (ponedeljek, 20.45)