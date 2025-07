Bo Mbappe ukradel češnjo na torti bivšemu klubu?

Če bi se PSG in Real Madrid srečala v polfinalu lige prvakov, bi bila napetost tik pred vreliščem, potem ko bi ljubitelji nogometa že dneve in tedne odštevali do spektakla. A nocojšnji derbi med evropskim prvakom in najbolj uspešnim klubom na svetu v polfinalu svetovnega klubskega prvenstva v ZDA ne bo preveč razvnel navijaških strasti na stari celini. Vseeno pa bo imel svojo težo, ne samo finančne. Finalist bo v blagajno pospravil dodatnih 30 milijonov dolarjev (25,6 milijona evrov).

Kylian Mbappe se je vrnil po trebušnih težavah. FOTO: Mike Segar /Reuters

Paris Saint-Germain ima veliko priložnost prvič osvojiti vse štiri lovorike, potem ko je bil najboljši v francoskem prvenstvu in pokalu ter prvič v Uefini ligi prvakov po finalnih 5:0 proti Interju. Popolno sezono si lahko zagotovi, če bo lovoriko dvignil tudi v nedeljo, ko bo finale prav tako na štadionu MetLife v New Jerseyju. Polfinalna prepreka bi težko bila višja, 15-kratni evropski prvak Real Madrid, ki bo želel popraviti vtis, potem ko je prvič po letu 2021 ostal brez trofeje.

To bo priložnost za novega trenerja Xabija Alonsa, da že nekaj tednov po prihodu dvigne pokal, tekma bo posebna tudi za Kyliana Mbappeja, ki se bo prvič pomeril z bivšim klubom, s katerim se ni razšel v dobrih odnosih in od njega terja denar. Nazadnje je igral proti PSG julija 2017, ko je bil še nadobudni najstnik pri Monacu.

Mbappe je bil sedem let član PSG. FOTO: Franck Fife/AFP

Mbappe bi se moral zapisati med legende PSG, v sedmih sezonah je v Parizu postal rekordni strelec z 256 goli na 308 tekmah. Toda njegova zapuščina je dobila grd madež, navijači mu očitajo, da je zadnja tri leta samo čakal, kdaj bo lahko prestopil v Madrid, klub, o katerem je sanjal kot otrok. PSG in njegov katarski predsednik Nasser al-Khelaifi sta mu zamerila, ker ni želel podaljšati pogodbe in je v Španijo naposled odšel kot prost igralec brez odškodnine.

Zvezdnik in klub sta se zapletla v sodni spor, Mbappe trdi, da mu je PSG dolžan 55 milijonov evrov za neizplačane plače in bonuse v zadnjih mesecih, ko se je vedelo, da odhaja v Real. Šele v ponedeljek je francoski reprezentant umaknil tožbo zaradi domnevnega moralnega nadlegovanja in izsiljevanja, tj. mobinga. Nogometaš trdi, da se je klub do njega poleti 2023 obnašal nepošteno in da je moral trenirati z rezervno ekipo, kar naj bi bila kazen za to, ker je zavrnil pogodbo. Potem tudi ni šel na turnejo v Azijo.

Xabi Alonso in Kylian Mbappe sta dobro začela zgodbo. FOTO: Chandan Khanna/AFP

25,6 milijona evrov bo dodatno zaslužil finalist, 34,2 milijona nedeljski prvak

Ni pomembno, proti komu igraš, mi smo tu in želimo v finale. Luis Enrique

Vrnitev s škarjicami

Leto kasneje bi morale biti slabe te izkušnje že lanski sneg za 26-letnega napadalca, ki se je odlično znašel v Madridu. Lovorike sicer ni osvojil, je bil pa daleč najboljši strelec za Los Blancos in dosegel 43 golov na 56 tekmah v vseh tekmovanjih. Na svetovnem klubskem prvenstvu je sicer izpustil vse tekme skupinskega dela zaradi trebušnih težav, zaradi katerih je moral celo obiskati zdravnika. Toda vrnil se je pravočasno in kot rezervist proti Borussii v polfinalu dosegel gol ter preprečil preobrat Nemcev. In to ne navaden gol, temveč s škarjicami!

Luis Enrique dobro pozna Mbappeja. FOTO: Sarah Meyssonnier /Reuters

»Še vedno ni 100-odstotno pripravljen, toda vsak dan je boljši,« je bil zadovoljen trener Alonso, ki bo po novih treh dneh Mbappeja verjetno že dal v začetno enajsterico. Ne igraš vsak dan proti prvaku in svojemu bivšemu klubu, ki je brez tebe končal dolgoletne evropske travme. Končal jih je Luis Enrique, ki je bil kot igralec pet sezon član Reala, preden je odšel k Barceloni.

»Ni pomembno, proti komu igraš, mi smo tu in želimo v finale,« je pred taktičnim dvobojem z rojakom upravičeno samozavesten Enrique, ki se bo moral znajti brez Williana Pacha in Lucasa Hernandeza, izključena ob zmagi proti Bayernu z 2:0, vprašljiv pa je tudi nastop prvega strelca Ousmaneja Dembeleja, igralca, ki je zacvetel po odhodu Mbappeja ...