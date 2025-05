Inter proti PSG, izkušnje proti mladosti, tradicija proti novim trendom ...

Odštevamo ure do vrhunca sezone v klubskem nogometu, v soboto ob 21. uri se bosta na Allianz Areni v jubilejnem 70. finalu elitnega evropskega tekmovanja, zdaj lige prvakov, pomerila Inter in Paris Saint-Germain. Inter bo sedmič zaigral v zadnjem dejanju in lovil četrti naslov, prvega po letu 2010. PSG je bil v edinem nastopu leta 2020 neuspešen proti Bayernu. Stavnice so za favorite postavile Parižane, toda Milančani so pokazali neuklonljiv značaj, ko so morali prehoditi bolj trnovo pot. Ker se kluba še nikdar nista srečala, so napovedi toliko bolj nehvaležne ...

Gianluigi Donnarumma je eden najboljših vratarjev na svetu. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Izkušnje proti mladosti. Udarna Interjeva zasedba v formaciji 3-5-2, ki je v polfinalu izločila Barcelono, v povprečju šteje 29,82 leta – Yann Sommer (36); Yann Bisseck (24), Francesco Acerbi (37), Alessandro Bastoni (26); Denzel Dumfries (29); Nicolo Barella (28), Hakan Calhanoglu (31), Henrikh Mkhitaryan (36), Federico Dimarco (27); Lautaro Martínez (27), Marcus Thuram (27).

Pri ekipi PSG v bolj napadalnem sistemu 4-3-3, ki je odpravila Arsenal, je povprečna starost 24,27 leta – Gianluigi Donnarumma (26); Achraf Hakimi (26), Marquinhos (31), Willian Pacho (23), Nuno Mendes (22); Joao Neves (20), Vitinha (25), Fabian Ruiz (29); Desire Doue (19), Bradley Barcola (22), Hviča Kvarachelia (24).

Yann Sommer je bil junak tekem proti Bayernu in Barceloni. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Razlika je torej pet let in pol, kar je v karieri nogometaša prava večnost. Trener francoskih prvakov Luis Enrique (55) ima več izkušenj kot kolega Simone Inzaghi (49), ne nazadnje je ligo prvakov osvojil že z Barcelono leta 2015, toda Inzaghi je že štiri leta na klopi Interja, Enrique pa končuje svojo drugo sezono v Parizu.

Učna ura iz Istanbula

Pri Interju je kar 11 nogometašev, ki so pred dvema letoma prikazali zelo dobro predstavo, ampak na koncu morali priznati poraz Manchester Cityju (0:1). Bridke izkušnje v Istanbulu so lahko le dobra šola. Pri PSG, ki je izgubil covidni finale v Lizboni leta 2020, je v ekipi ostal samo kapetan Marquinhos, če odštejemo Presnela Kimpembeja, ki je v tej sezoni odigral le pet tekem.

Davide Frattesi je bil mož odločitve proti Barceloni. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Če je Inzaghi lahko štiri leta gradil ekipo, je Enrique v dveh na Parku princev postavil vse na glavo. Namesto zvezdnikov, kot so bili Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Angel Di Maria in drugi, se je odločil za homogeno in marljivo zasedbo. Ko je Ousmane Dembele menil, da je vendarle prvi med enakimi, ga je Enrique hitro postavil na trdna tla. Pred tekmo z Arsenalom v drugem kolu ligaškega dela ga je zaradi nediscipline odstranil iz ekipe. Zaigral je na prave strune, nekdanji up Barcelone se je spametoval in začel tresti mrežo kot za stavo. V sezoni je dosegel 33 golov na 47 tekmah, 21 v francoski ligi, kjer je skupaj z Masonom Greenwoodom iz Marseilla kralj strelcev.

Različni poti do finala

Njuna pot do finala je bila zelo različna. Inter je v ligaškem delu zasedel četrto mesto in doživel samo en poraz. Še bolj impresivno je, da je na osmih tekmah prejel samo en gol. Neposredno se je uvrstil v osmino finala, tam zanesljivo opravil s Feyenoordom, v četrtfinalu preživel Bayernov napad in v polfinalu po dveh srhljivkah s 13 goli s 7:6 še Barcelono. Odločilni gol je v podaljšku zabil rezervist Davide Frattesi, pred tem je globoko v sodnikovem dodatku podaljšek izsilil Acerbi. Inter se dobro znajde v gosteh, zmagal je v Rotterdamu in Münchnu ter v Barceloni igral 3:3.

Desire Doue je vzhajajoča zvezda evropskega nogometa. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Parižani so začeli zelo slabo, na prvih petih tekmah so iztržili samo zmago in poraz. Kazalo je že, da bodo ostali brez izločilnih bojev, a potem so sledile tri zmage, ki so bile dovolj za 15. mesto. Zdi se, da je bila za njihovo samozavest ključna zmaga proti Manchester Cityju s 4:2, potem ko so zaostajali z 0:2. To je dalo krila Parizu, ki je postal angleški krvnik. Po 10:0 z Brestom v »play-offu« je najprej padel Liverpool, potem Aston Villa in nazadnje Arsenal. PSG je šibko točko pokazal samo na povratni tekmi v Birminghamu, kjer ni veliko manjkalo, da bi Aston Villa po 1:5 uprizorila preobrat, ko je zadela trikrat in pritiskala še naprej. Torej je PSG vendarle ranljiv ...

Drugačna izhodišča

Popotnica v finale je tudi drugačna. PSG si je že zdavnaj zagotovil novi naslov francoskega prvaka, v soboto je premagal Reims in osvojil francoski pokal, že dolgo brusi formo za finale na Bavarskem, kjer lahko osvoji trojno krono. Tudi Inter je bil dolgo na poti do trojčka in ponovitve sanjske sezone 2009/10. Toda naporen ritem, kratka klop in poškodbe so zahtevali visok davek. Inter je v polfinalu italijanskega pokala izpadel proti mestnemu tekmecu Milanu, zatem nanizal nekaj slabih rezultatov v serie A in prvenstvo tako rekoč poklonil Napoliju. Čeprav bo motivacija na obeh straneh na najvišji ravni, bo vsaj za promil večja pri Italijanih, ki lahko rešijo sezono ali pa jo popolnoma zavozijo.

Achraf Hakimi je odličen tako v obrambi kot napadu. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Allianz Arena je nazadnje gostila finale leta 2012, ko je Chelsea po 11-metrovkah presenetil gostitelja Bayern. Ima 75.024 sedežev, ampak zaradi varnosti je šlo v prodajo 64.500 vstopnic. Kluba sta jih od Uefe prejela po 18.000. Slabe izkušnje iz Pariza, kjer sta se pred tremi leti merila Real Madrid in Liverpool, so še okrepile zavezanost varnosti in preprečevanju preprodaje. Navijači za goloma so vstopnice kupili po 70 evrov, 3. kategorija je stala 180 evrov, druga 650 in prva 950 evrov.

Francozi rahli favoriti

Zanimivo, čeprav sta Inter in PSG že dolgo nogometna velikana, se bosta srečala prvič. Drugič se je zgodilo, da finalista lige prvakov prej nista odigrala niti ene tekme, prvič je bilo pred dvema letoma med Interjem in Manchester Cityjem. Optin superračunalnik je pripisal PSG 53,6 odstotka možnosti, da dvigne pokal, Interju 46,4. Največja spletna stavna hiša je kvoto za zmago PSG določila pri 1,66, za Inter 2,20.

Denzel Dumfries je v tej sezoni zablestel. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

To bo drugi finale med italijanskim in francoskim klubom, prvi je bil leta 1993, ko je prav v Münchnu Marseille z 1:0 premagal Inter in postal prvi francoski klub in doslej edini z naslovom evropskega prvaka. Drugi so bili vselej poraženci finala: Reims (1956, 1959), Saint-Etienne (1976), Marseille (1991), Monaco (2004) in PSG (2020). Inter bi s četrtim naslovom prehitel Manchester United in se izenačil z Ajaxom. Italijanski klubi so bili v finalih uspešni 12-krat, poraženi 17-krat.

Pri Interju je kar 11 nogometašev, ki so pred dvema letoma prikazali zelo dobro predstavo, ampak na koncu morali priznati poraz Manchester Cityju (0:1).

Oba tekmeca imata armado navijačev, pariški so morda bolj glasni in nagnjeni k nasilju, toda na štadionu bo zaradi bližine več italijanskih privržencev. Ne nazadnje v Münchnu živi več kot 30.000 Italijanov, ki bavarski metropoli pravijo Monaco.

Vloga vratarjev

Običajno finale med dvema izenačenima tekmecema odloči ena poteza ali en posameznik. Zelo pomembna je vloga vratarja in tukaj ima PSG rahlo prednost, Donnarumma se je že izkazal, ko je bil junak eura 2020 na Wembleyju. Kot otrok Milana bo še posebej motiviran proti Interju. Toda nikakor ne gre odpisati Švicarja Sommerja, ki je pri 36 letih v vrhunski formi, kar je pokazal proti Bayernu in Barceloni. V napadu se največ pričakuje od Dembeleja in Lautara Martineza. Slednji je v sezoni dosegel 22 golov, devet v ligi prvakov (Dembele osem). Šest sobotnih tekmecev je že igralo skupaj: Lucas Hernández in Benjamin Pavard za Bayern (2019–23), Kvarachelia in Piotr Zielinski v Napoliju (2022–24) ter Donnarumma in Calhanoglu za Milan (2017–21).

Pri PSG, ki je izgubil covidni finale v Lizboni leta 2020, je v ekipi ostal samo kapetan Marquinhos, če odštejemo Presnela Kimpembeja, ki je v tej sezoni odigral le pet tekem.

Taktični vidik. Kot pravi Španec in po nogometni izobrazbi Katalonec Enrique goji igro z veliko posesti žoge in bo želel nadzirati igro s kratkimi podajami. Na drugi strani se Inter prav dobro počuti brez žoge in s silovitim presingom rad preži na napake tekmecev in jih kaznuje. Tako Inzaghi kot Enrique gotovo tudi snujeta kakšno taktično presenečenje. Za neobremenjene nogometne sladokusce bi bilo vsekakor dobro, če bi zgodaj padel zadetek in bi se šahovska predstava v hipu spremenila v gladiatorski boj.

Enrique: Tekma za sladokusce

V intervjuju za Sky Italia je Enrique napovedal izenačen finale. »Tekmo med Interjem in Barcelono sem gledal v živo in potem znova in znova. Oba bi si zaslužila finale, a kot navijač Barcelone sem bolj privoščil njej. Inter že leta igra na visoki ravni z istim trenerjem in jedrom ekipe. Igralci se dobro poznajo, lahko se branijo visoko ali nizko. Imajo dobre posameznike in še boljše moštvo, ki točno ve, kaj hoče. Mislim, da bo zelo odprt finale, zelo tekmovalen, dobra tekma za ogled,« je dejal Enrique, ki ne pogreša nekdanjih zvezdnikov: »Imam veliko zvezdnikov, lepota je v tem, da delajo za ekipo in ne obratno. V tem je velika razlika. Zelo sem srečen, da je tako, v kolektivnem športu, kakršen je nogomet, je to ključno.«