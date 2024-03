Inter potrdil prvo mesto z zmago v Bologni

Vodilna ekipa italijanske nogometne lige, milanski Inter, je v 28. kolu gostovala v Bologni pri četrtouvrščenem moštvu z lestvice in ga premagala z 1:0.

Bologna, ki je imela več strelov in večjo posest žoge, je doživela peti poraz v sezoni, Inter, ki je pri 24 zmagah in zgolj enem porazu, pa je do novih treh točk prišel po zaslugi zadetka Yanna Bissecka iz 37. minute.

Pred tem je Cagliari s 4:2 odpravil Salernitano, Eldor Šomurodov je dosegel dva gola za zmagovalce, Sassuolo pa je z 1:0 premagal Frosinone, pri katerem je Matjaž Kamenšek Pahič sedel na klopi za rezervne igralce. Monza je gosteh prekosila Genoo s 3:2.

V petek sta se branilec naslova Napoli, ki je trenutno sedmi, in Torino razšla z 1:1