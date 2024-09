Olimpiji je burja šla na roke, povodenj v Stožicah pa Bravu

V nadaljevanju preberite:

Na največjem stadionu v Sloveniji je bilo igrišče v posmeh in sramoto, v Ajdovščini se je razpihala burja. Večji davek za »višjo silo« so v 10. kolu plačali Celjani, ki so v Stožicah izgubili v 92. minuti, v Vipavski dolini pa so se zeleno-beli Olimpije bolje znašli in za zanesljivo zmago prvakom ušli na štiri točke prednosti.

Trenerju Celjanov Albertu Rieri ni bilo pri volji. Opravičeno! »To ni bilo igrišče, na katerem bi se igral nogomet. Tekme sploh ne bom analiziral in jo bom čim prej pozabil,« povedal vse, kar je treba povedati o stanju igrišča v Stožicah. Zmotila so ga tudi sodniška merila. Olimpije ni ustavila niti ajdovska burja. Zeleno-beli so jo znali obrniti sebi v prid in so pokazali šampionski značaj, kot je poudaril trener brez poraza Victor Sanchez..