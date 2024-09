Sešlar z evrogolom odločil štajerski derbi

Svit Sešlar je bil junak tekme med Celjem in Mariborom, ki so ga dobili domači z 2:1. Podaja in lob v 90. minuti za pomembne tri točke ekipe Alberta Riere.

Galerija Svit Sešlar je bil junak tekme v Celju. FOTO: NK Celje/instagram

Svit Sešlar se je tudi na drugi tekmi po vrnitvi v Celje izkazal za zadetek v polno. Dobesedno. S podajo in evrogolom v 90. minuti je odločil zanimiv 116. štajerski derbi, ki se je končal z 2:1 (1:0). Trener Albert Riera je dobro vedel, kaj lahko pričakuje od sina nekdanjega reprezentanta Simona. Z zdaj 22-letnim Svitom je Španec pri Olimpiji osvojil dvojno krono v sezoni 2022/23. »Bila je zelo težka, naporna tekma. Šlo je gor, dol, priložnosti na obeh straneh, česar si nismo ravno želeli. Hočemo nadzirati igro, ne želimo se spuščati v te 'konjske dirke'. Najpomembnejše je, da so tri točke doma,« je pred kamerami Sportkluba povedal Sešlar, ki se je vrnil v domovino po neposrečeni avanturi v Turčiji. O zadetku, o katerem se bo govorilo še nekaj časa, saj je v na videz izgubljenem položaju s prefinjenim lobom s strani matiral Ažbeta Juga, pa: »Videl sem vratarja, da je stopil malce naprej. Če takšno žogo zadeneš, gre vedno v gol.«