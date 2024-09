Albert Riera je Celje umiril, vrnil v šampionski ritem in že zagrozil

V nadaljevanju preberite:

Branilci naslova nogometnega prvaka Celjani so v silovitem prvenstvenem naletu. Če so še pred tednom dni poskočile delnice vijoličnih s paketom okrepitev, so se celjske najprej krepko opomogle, po zmagi v zaostalem štajerskem derbiju pa so dobile še višjo vrednost in so na koncu prve četrtine prvenstva že blizu šampionski. Za lanskim izkupičkom po devetih tekmah pa Celjani zaostajajo za šest točk, 17:23.

Trener Albert Riera je upravičeno dobil dobil krila. »To je šele začetek,« je sporočilo usmeril v zeleno-beli in vijolični tabor. Zakaj ima prav? Celjani so trenutno v najboljši formi od glavnih favoritov za naslov prvaka in z realnimi možnostmi, da jo bodo ohranili še do oktobrskega reprezentančnega odmora. Do takrat se lahko še bolj prelevijo v šampione ali pa se bodo razmerja med najboljšimi zasukala. Celjane namreč čakata zahtevni gostovanji, najprej v soboto v Stožicah, kjer se bodo pomerili z Bravom, nato pa še naslednji konec tedna, ko bodo v štajerskem derbiju gostovali v Ljudskem vrtu.