Italija v finalu? Najprej mora priti iz skupine

Nastop prvega vezista Italije Marca Verrattija pod vprašajem

Roberto Mancini in Vladimir Petković sodita med boljše selektorje reprezentanc na stari celini. FOTO: Ozan Kose/AFP

Sredin derbi naj bi vnovič spremljali na rimskem olimpijskem štadionu, kjer se bosta meriliin. Obe reprezentanci sta v prvem kolu zgrabili poln plen, zato bi se v primeru neodločenega izida povsem približali osmini finala, kamor peljeta dve mesti in štiri tretja mesta v šestih skupinah turnirja.»Fantom sem svetoval, naj le uživajo v tekmi, ki je za nas tako pomembna kot uvodna s Turčijo ali pa zadnja z Walesom. Zgodovina nas uči, da je Švica vselej izjemno trd oreh za Italijane, njihova letošnja ekipa pa je posebej organizirana in izkušena,« je prepričan italijanski selektorki naj bi napadel goste – tem poveljuje selektorki je nekoč vodil Lazio in odlično pozna Italijane – v postavitvi 4-3-3 ().Nastop prvega vezista Italije(PSG) še vedno visi pod vprašajem. Švica naj bi se delno zaprla (3-4-1-2;) in bi sprejela že razplet s točko. »Italija v finalu? Vem, da je marsikoga zajela evforija po visoki uvodni zmagi, toda najprej moramo priti iz skupine,« miri rojake Mancini.