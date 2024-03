Na Metropolitanu je Barcelona odpihnila madridski Atletico

Nogometaši Atletica iz Madrida so v la ligi še naprej v slabi formi. Zdelo se je, da bi jih zmaga nad Interjem lahko vzdignila in dala sezoni nov zagon, a je že prvi derbi v španskem prvenstvu pokazal, da je bila borbena predstava med tednom le muha enodnevnica. Tokrat je bila Barcelona zanesljivo boljša s 3:0.

Na tribunah Metropolitana je bilo znova vroče, nato je v 38. minuti Joao Felix utišal tribune s prvim golom na tekmi, podal mu je Robert Lewandowski. Tik pred polčasom je živce izgubil Xavi in bil izključen, a to Barcelone ni ustavilo. Še več, v drugem polčasu sta Lewandowski in Fermin Lopez dokončala delo in poskrbela za zanesljivo zmago Kataloncev s 3:0.

Jan Oblak v zadnjem času prejema veliko zadetkov. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Jan Oblak je zbral dve obrambi, tudi on pa je lahko zaskrbljen nad obrambo, ki jo kaže zasedba Diega Simeoneja. Prav to je bila njihova odlika v minulih sezonah, v zadnjem obdobju pa se v igri Atletica pojavlja preveč napak.

Nov poraz je prinesel tudi streznitev – na lestvici jih je prehitel Athletic iz Bilbaa in Madridčani so trenutno na petem mestu, ki ne pelje nujno v ligo prvakov v naslednji sezoni.

La liga, izidi:

Real Sociedad - Cadiz 2:0 (1:0)

Mallorca - Granada 1:0 (0:0)

Osasuna - Real Madrid 2:4 (1:2)

Getafe - Girona 1:0 (1:0)

Athletic Bilbao - Alaves 2:0 (2:0)

Sevilla - Celta Vigo 1:2 (1:0)

Villarreal - Valencia 1:0 (0:0)

Las Palmas - Almeria 0:1 (0:1)

Rayo Vallecano - Betis 2:0 (1:0)

Atletico Madrid - Barcelona 0:3 (0:1)