Cristiano Ronaldo želi sina obvarovati pred zasvojenostjo

Zanimiva zgodba prihaja iz družine Cristiana Ronalda, enega najboljših nogometašev vseh časov. Ronaldo je namreč pojasnil, zakaj njegov 14-letni sin Cristiano Ronaldo junior – eden od njegovih petih otrok – ne sme uporabljati prenosnega telefona. »Ne bom mu kupil pametnega telefona. Res sem športnik z največ sledilci na instagramu, tudi sledilci me pogosto sprašujejo, zakaj Cristiano junior ne sme uporabljati družbenih omrežij. Razlog je enostaven: leta 2020 je skrivaj odprl račun na instagramu in 'čez noč' dobil milijon sledilcev,« je pojasnil Ronaldo.

»Ne želim, da postane zasvojen s tehnologijo«

Kaj je sledilo? »Ko sem to odkril, sem mu rekel, naj izbriše omenjeni račun in naj se osredotoči na šolo in nogomet. Naj se zaveda, da je treba za uspeh v življenju garati in nič ne pride preko noči,« je dodal Ronaldo. Splošno znano je, kako veliko vlaga v svojo pripravljenost 39-letni Portugalec, ki je lani prestopil v saudski klub Al-Nasr. Tudi zavoljo tega svojim otrokom ne dovoli slabih razvad, ki slabo vplivajo na njihov razvoj.

Cristiano Ronaldo z družino ob praznovanju 39. rojstnega dne (desno Georgina Rodriguez, ob njen Cristiano junior). FOTO: Instagram

»Če bi mu dal telefon, bi zanesljivo zelo težko dosegel to, kar je sposoben. Ne želim, da postane zasvojen s tehnologijo, zato tudi odlašamo z dnem, ko bo dobil svoj pametni prenosni telefon,« je o najstarejšem sinu še zatrdil Cristiano Ronaldo, ki ga na socialnih omrežjih spremlja preko milijarde ljudi.